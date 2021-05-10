Манижа начала репетиции на "Евровидении" в Роттердаме

Новости

Боррель: ЕС не хочет обострять отношения с Россией 20:32
Синхронисткам Ромашиной и Клесниченко придется повторно выступить на ЧЕ 20:24
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева принесли России первое золото ЧЕ 19:51
Вратари Шестеркин и Георгиев не помогут России на ЧМ по хоккею 19:47
Симонян: Хочу, чтобы "Спартак" возглавил Черчесов 19:41
"Урал" обыграл на своем поле "Ростов" 19:35
Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги 19:30
Парламент Армении снова провалил голосование по кандидатуре премьера 19:25
Департамент транспорта Москвы изменит работу двух веток метро 19:21
Футболисты "Спартака" вышли на матч с "Химками" в майках с Тедеско 19:18
Серийный убийца Мишель Фурнире умер в тюремной больнице во Франции 18:55
Промес остался в запасе "Спартака" на матч с "Химками" 18:35
Путин отметил вклад Павла Буре в развитие любительского спорта 18:08
От коронавируса умер продюсер Александр Шкодо 18:03
Apple подала иск к ФАС из-за штрафа в миллиард рублей 17:52
Глава МИД Сербии заявил об участившихся нападениях на косовских сербов 17:41
Песков подтвердил планы Путина по очному участию в ПМЭФ 17:29
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения около жилых домов 17:05
Премьер Австрии назвал дату выхода страны из карантина 16:37
Голливудские актеры обвинили "Золотой глобус" в "нехватке толерантности" 16:37
На русском языке вышел первый трейлер второго "Венома" 16:28
В Сан-Марино полностью победили коронавирус благодаря "Спутнику V" 16:19
Путин призвал соблюдать масочный режим 15:51
Путин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, "не теряя времени" 15:49
Путин рассказал о своих антителах от коронавируса 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
10.05.2021 20:00
Рубрика: Культура

Держи ее, Земля

Манижа начала репетиции на "Евровидении" в Роттердаме
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
Российская участница "Евровидения"-2021 прибыла в Роттердам и приступила к финальной части репетиций своего концертного номера Russian Woman. При этом никаких официальных проводов Манижи в московском аэропорту не было. А из СМИ была приглашена только съемочная группа одного из центральных телеканалов. Да и официальная вечеринка проводов нашего конкурсанта, которая традиционно проводилась каждый год (а Сергея Лазарева в 2016 году вообще провожали за один день - дважды!) впервые была отменена. Такое произошло впервые за все время участия России в "Евровидении". Это было обидно, может, не справедливо, но все-таки понятно - почему...

Перед вылетом Манижа отказалась и от всех интервью. И вообще не показывалась ни на каких светских мероприятиях или концертах своих друзей-артистов. Все это тоже было впервые... Причин отказов Манижа не объясняла. Но они и так были ясны: слишком много оказалось критиков у артистки, особенно в социальных сетях появилось после того, как после открытого голосования в прямом эфире Первого канала телезрители выбрали ее. Отдали предпочтение ей на фоне Антона Беляева и дуэта #2Маши. По мнению обозревателя "РГ" - абсолютно справедливо. Песня Russian Woman - хорошая, запоминающаяся, пусть и не совсем форматная для конкурса. Но она вполне может выстрелить: благодаря мелодии, хорошему, очень личному тексту на русском и английском языках, шарму артистки не совсем типичной судьбы для отечественной эстрады... Казалось, что чем ближе отлет в Роттердам, тем хейтеры больше в нее вслушаются - поймут и Манижу, и ее новую "Русскую женщину", но нет - к хору критиков буквально в последние дни перед отлетом, пусть вежливо (хотя сути мнений это не меняло) добавились и звезды: Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Алексей Кортнев...

Фото: Кадр YouYube
Манижа объяснила выбор своего наряда для "Евровидения"

Конечно, Манижа была в растерянности. Вначале она с юмором отвечала, сняла клип, полный сарказма, гротеска, но и печали. А потом, похоже, решила закрыться от всех... И улетала в Роттердам уже вряд ли в хорошем настроении. Хотя тех, кто ее поддерживал, оказалось тоже немало!

Нетта из Израиля, выигравшая "Евровидение"-2018, например, написала ей в своем Instagram: "Манижа! У тебя ведь крутая песня. Нам всем нравится и ты победишь... И мы все поддерживаем тебя!"

Впрочем, пока и букмекеры не очень верят в победу российской певицы. Считают, что у нее только один процент шансов на выигрыш. Победу предрекают певице Дестини из Мальты. У нее тоже песня о непростой женской судьбе. Но при этом шансов на победу - 20 процентов. В пятерке лидеров также: Барбара Прави из Франции - 15 %, Gjon s Tears - 12 %, у Монескин из Италии - 10%, у болгарки Виктории 5%. Маниже обещают лишь 15-е место. Понятно, что это всего лишь прогнозы. Хотя они имеют тенденцию сбываться.: так вот в 2009 году выиграл Александр Рыбак из Норвегии, в 2015-м - швед Монс Зерменлёв, а в 2019-м - Дункан Лоуренс из Нидерландов... Но разве это не про русскую женщину поговорка: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет"?! Пора теперь и Маниже ее доказывать!

8 мая она приступила к репетициям на Ahoy Arena, а технические службы и режиссер трансляции начали решать: какие декорации и свет должны помочь ее номеру выглядеть поэффектнее. Во время исполнения песни Russian Woman Манижа появилась на сцене в объемном платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем - вышла из него, как из домика - уже в красном рабочем комбинезоне. И прокомментировала свой наряд на пресс-конференции так: "Я не хочу быть супер-изысканной на сцене. Мой посыл: я хочу представлять работающих женщин России, которые так усердно трудятся, чтобы быть успешными!" При этом обозревателя "РГ" в команде Манижи 9 мая заверили: "Обещаем достойную позицию на "Евровидении". Да, времени на то, чтобы изменить мнения хейтеров и букмекеров еше вдоволь.

Кстати

Накануне Манижа преставила новый клип "Держи меня, Земля". А на "Евровидении" стартует с первого полуфинала, 18 мая.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" РГ-Фото

Главное сегодня

Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Российские парламентарии назвали абсурдом требования Чехии о компенсации
Потерявшемуся в лесу омскому министру не понадобилась помощь врачей
Песков подтвердил планы Путина по очному участию в ПМЭФ
Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой
Пять театральных премьер праздничного мая
Ильдар Абдразаков: Опера не знает границ и объединяет людей