Модель обвинила Мэрилина Мэнсона в садизме, изнасилованиях и вампиризме

Еще одна "бывшая" актера и музыканта Мэрилина Мэнсона вспомнила, какой он извращенец, садист, абьюзер и насильник, и поспешила поделиться этим с общественностью, приподняв полог над всеми этими отвратительными тайнами и секретами.

Речь про бывшую подругу ММ, 36-летнюю американскую модель Эшли Морган Смитлайн, утверждающую, что она жила с настоящим монстром. Она рассказала все People - в больших подробностях, не утаивая самых душераздирающих деталей их с Мэнсоном причудливой половой жизни.

В частности, утверждает модель, все два года отношений артист "бесчисленное число раз" ее насиловал, кусал, "резал ножом с изображением свастики", бил плетью, засовывал ей в рот кулак во время секса и запирал в особой стеклянной звуконепроницаемой комнате каждый раз, когда она его злила. Комната эта называлась "клетка для плохих девочек" - в ней он ее морил голодом.

Ashley Morgan Smithline on Marilyn Manson: 'I survived a monster' https://t.co/33FkePFnmO pic.twitter.com/96b3Iy7c4p — Page Six (@PageSix) May 5, 2021

Уточнено: Смитлайн и ММ познакомились летом 2010-го, когда она работала в Азии. Музыкант предложил девушке роль в кино, они оживленно разговорились, и будущая жертва вскоре ощутила с рокером "глубокую связь". Ибо Мэнсон оказался изрядным интеллектуалом, чем ее и привлек. Например, они чинно побеседовали о Набокове, Толстом, зарубежном кинематографе и так далее - модель была сражена наповал.

Далее ММ завалил девушку множеством SMS, становясь все более и более напористым. В частности, он просил Смитлайн приобретать для него метательные ножи, кнуты и нацистские сувениры. И это при том что Эшли - еврейка.

В результате молодые люди начали встречаться в ноябре того же года. ММ стал вести себя гадко немедленно - эксплуатировать и насиловать.

Вплоть до того, что как-то бесчинствующий молодчик вырезал на бедре любовницы свои инициалы ("шрам до сих пор остался" - фото). Но и это еще не всё: Мэнсон пил кровь модели и заставлял ее пить свою! А также сломал подруге нос и метал в нее ножи ("едва не попав") - сотни ужасающих примеров!

Но бросить садиста не было сил, так как Эшли чувствовала психологическую зависимость от психопата.

Сторона Мэнсона, как обычно, всё отрицает.