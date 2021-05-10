Новости

Дэйв Батиста объявил о возможном уходе из "Стражей Галактики" 13:58
В продолжении "Секса в большом городе" не будет Смита Джеррорда 13:20
Эмир Кустурица поздравил жителей Сербии и России с Днем Победы 01:05
Умер оператор фильмов Рязанова, Гайдая и Михалкова Вадим Алисов 09.05.2021
Видео: лидер Rammstein спел "Любимый город" в Эрмитаже 09.05.2021

Модель обвинила Мэрилина Мэнсона в садизме, изнасилованиях и вампиризме

Новости
    10.05.2021, 14:28
Текст:   Олег Усков

Еще одна "бывшая" актера и музыканта Мэрилина Мэнсона вспомнила, какой он извращенец, садист, абьюзер и насильник, и поспешила поделиться этим с общественностью, приподняв полог над всеми этими отвратительными тайнами и секретами.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь

Речь про бывшую подругу ММ, 36-летнюю американскую модель Эшли Морган Смитлайн, утверждающую, что она жила с настоящим монстром. Она рассказала все People - в больших подробностях, не утаивая самых душераздирающих деталей их с Мэнсоном причудливой половой жизни.

В частности, утверждает модель, все два года отношений артист "бесчисленное число раз" ее насиловал, кусал, "резал ножом с изображением свастики", бил плетью, засовывал ей в рот кулак во время секса и запирал в особой стеклянной звуконепроницаемой комнате каждый раз, когда она его злила. Комната эта называлась "клетка для плохих девочек" - в ней он ее морил голодом.

Уточнено: Смитлайн и ММ познакомились летом 2010-го, когда она работала в Азии. Музыкант предложил девушке роль в кино, они оживленно разговорились, и будущая жертва вскоре ощутила с рокером "глубокую связь". Ибо Мэнсон оказался изрядным интеллектуалом, чем ее и привлек. Например, они чинно побеседовали о Набокове, Толстом, зарубежном кинематографе и так далее - модель была сражена наповал.

Фото: twitter.com/ metalinjection
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор

Далее ММ завалил девушку множеством SMS, становясь все более и более напористым. В частности, он просил Смитлайн приобретать для него метательные ножи, кнуты и нацистские сувениры. И это при том что Эшли - еврейка.

В результате молодые люди начали встречаться в ноябре того же года. ММ стал вести себя гадко немедленно - эксплуатировать и насиловать.

Вплоть до того, что как-то бесчинствующий молодчик вырезал на бедре любовницы свои инициалы ("шрам до сих пор остался" - фото). Но и это еще не всё: Мэнсон пил кровь модели и заставлял ее пить свою! А также сломал подруге нос и метал в нее ножи ("едва не попав") - сотни ужасающих примеров!

Но бросить садиста не было сил, так как Эшли чувствовала психологическую зависимость от психопата.

Сторона Мэнсона, как обычно, всё отрицает.

Новости

Умерла актриса из "Санта-Барбары" Тони Китэйн 09.05.2021
Эндрю Гарфилд намекнул на свое возможное появление в "Человеке-пауке 3" 08.05.2021
От коронавируса умер советский актер Ариф Гулиев 08.05.2021
Актер Владимир Качан умер от коронавируса 07.05.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Netflix выпустил трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун 07.05.2021
Умер актер из "бондианы" Фрэнк Макрей 07.05.2021
Блейк Лайвли сыграет домохозяйку-киллера в экранизации комикса 07.05.2021
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Влад Топалов госпитализирован в Москве вслед за женой 07.05.2021
От рака костного мозга умер протеже Мадонны, певец Ник Кэймен 06.05.2021
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 05.05.2021
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
В театре опровергли информацию о госпитализации Римаса Туминаса 07.05.2021
СМИ: Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас попал в реанимацию 07.05.2021
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 07.05.2021