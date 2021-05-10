МВД: Празднование Дня Победы в России прошло без нарушений

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что более 101 тысячи сотрудников МВД вместе с военнослужащими Росгвардии, работниками частных охранных организаций и активистами общественных объединений обеспечили 9 мая правопорядок на более чем 8,5 тысячи массовых праздничных мероприятий.

Правонарушений допущено не было. Все мероприятия проходили с учетом эпидемиологической обстановки.

Ирина Волк напомнила, что военные парады, праздничные концерты, акции и шествия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, охватили свыше 4,8 тысяч городов и других населенных пунктов страны.