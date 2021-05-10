На Кипре отменили карантин для привитых туристов

Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут въезжать в Республику Кипр с 10 мая без ПЦР-тестов на коронавирус и карантина. Такое решение ранее принял кабинет министров государства.

При этом, на Кипре признают российские вакцины, в частности, "Спутник V". Копию сертификата о вакцинации на английском языке нужно перед поездкой загрузить в специальный онлайн-сервис CyprusFlightPass.

Туристам, не прошедшим вакцинацию, пока потребуется по-прежнему предъявлять свежие ПЦР-тесты на коронавирус или проходить обязательную самоизоляцию.

Для посещения торговых центров, магазинов театров, кинотеатров, кафе, ресторанов и других общественных заведений на Кипре вводится специальный пропуск Coronapass. Но на туристов его действие не распространяется, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Перемещаться по территории Кипра и посещать общественные места туристы будут с помощью той же формы CyprusFlightPass. Ранее для выхода за пределы отеля требовалось отправлять специальное SMS-уведомление.

С 10 мая на Кипре начнут работать непродуктовые магазины, театры и кинотеатры, можно будет проводить церемонии в церкви, возобновится очное обучение в школах. Рестораны смогут работать на открытом воздухе. При этом по-прежнему запрещены концерты, ярмарки и фестивали в общественных и частных местах. Комендантский час установлен с 23:00 до 05:00, он сокращен на два часа.

Пока Россия не возобновила регулярное авиасообщение с Кипром. Выполняются только грузопассажирские рейсы. Однако добраться на остров из России можно со стыковками.