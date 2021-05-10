На русском языке вышел первый трейлер второго "Венома"

Кинокомпания Sony опубликовала на YouTube первый полноценный трейлер сиквела "Венома" с Томом Харди.

В ролике показываются дальнейшие непростые, но веселые взаимоотношения Эдди Брока и инопланетного симбиота.

Также впервые демонстрируют Карнажа - главного злодея, безумие которого гипнотически здорово отыгрывает Вуди Харрельсон.

Премьера ленты "Веном 2" в России назначена на 16 сентября текущего года. Отдельно подчеркивается, что картина запланирована к прокату исключительно в кинотеатрах - никаких одновременных стартов со стримингами.

Оригинальный трейлер:

Кроме того, в социальных сетях размещен дебютный постер проекта.