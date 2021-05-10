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10.05.2021 09:26
Рубрика: Общество

Названы самые популярные ошибки в ЕГЭ по обществознанию

Текст: Ксения Колесникова
До ЕГЭ меньше месяца: экзамены стартуют 31 мая. В этом году "единый" будут сдавать только те ребята, кто поступает в вузы. Один из самых популярных предметов - обществознание: 15 июня его планируют сдавать около 354 тыс. участников.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правда, статистика показывает: до "тройки" в прошлые годы не дотягивал практически каждый пятый. Почему?

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Как подготовиться к ЕГЭ за один месяц

"Примерно пятая часть участников выбирает обществознание как не самый сложный предмет ЕГЭ или как запасной вариант, - рассказали эксперты ФИПИ. - Это достаточно слабо подготовленные выпускники, надеющиеся на то, что общих представлений на бытовом уровне, здравого смысла, отрывочных знаний хватит для поступления хотя бы в какой-то вуз".

"Набор" типичных ошибок из года в год стабильный. Около 20% сдающих обществознание ребят толком не знают, чем занимается полиция и прокуратура. Считают, что правоохранительные органы принимают законы.

Примерно треть - не различают гражданское и уголовное право.

Около 25% - имеют неверные представления об условиях установления испытательного срока при приеме на работу и о сроках заключения трудового договора.

Не все выпускники 11-х классов знают высшие государственные органы РФ и не все различают функции исполнительной и законодательной власти. "Крепким орешком" также оказались задания, проверяющие знания о российской системе налогов. Самые трудные для участников ЕГЭ 2020 года налоги - земельный, транспортный и налог на доходы физических лиц.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Шесть секретов ЕГЭ, о которых вы могли не знать

Самое главное, на что нужно обратить внимание - в 2021 году задания ЕГЭ по обществознанию основаны на тексте действующей Конституции России, с учетом принятых в 2020 году поправок.

- В содержании задания 14 отражены добавленные полномочия субъектов государственной власти России (см. ст. 83, 102, 103, 114 Конституции РФ), - рассказали в Федеральном институте педагогических измерений. - Рекомендуем обратить внимание на содержание ст. 118. При выполнении заданий с развернутым ответом, например при написании плана по темам "Президент Российской Федерации", "Федеральное Собрание Российской Федерации", "Правительство Российской Федерации", необходимо приводить информацию с учетом изменений, одобренных в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.

Общество Образование ЕГЭ в России Нарушения при сдаче ЕГЭ

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