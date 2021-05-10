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10.05.2021 07:49
Рубрика: Общество

Названы шесть признаков возможного инсульта и инфаркта

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британские медики назвали симптомы, которые могут указывать на приближающийся из-за повышенного уровня "плохого" холестерина инсульт или инфаркт.

Фото: iStock
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"Если холестерин блокирует проход в кровеносных сосудах, кислород и питательные вещества в крови не смогут достичь сердца, что приведет к сердечному приступу. Если из-за большого количества холестерина прекращается приток крови к мозгу, возникает инсульт. Прежде чем произойдет одно из этих трагических событий, могут появиться предупреждающие признаки атеросклероза", - говорится в публикации Express.

Как пишет издание со ссылкой на организацию British Heart Foundation, специалисты выделили шесть опасных симптомов. Речь, в частности, идет о боли в груди, боли в конечностях, где могут быть заблокированы артерии, затрудненном дыхании, усталости, слабости в мышцах и спутанности сознания из-за недостаточного кровоснабжения мозга.

Также отмечается, что определенный образ жизни повышает уровень "плохого" холестерина. Специалисты предупреждают, что следует избегать курения, отсутствия физической активности, избыточного веса и ожирения, а также нездоровой диеты.

По данным экспертов, атеросклероз, вызванный повышенным уровнем "плохого" холестерина, является распространенным явлением. Он чаще встречается у людей старше 65 лет и тех, у кого в семейном анамнезе имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Также сообщается, что лекарства и изменения образа жизни могут снизить риск сердечного приступа или инсульта. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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