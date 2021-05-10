Онколог назвал внешний признак предракового состояния

Хирург и онколог Иван Карасев предупредил об опасности появления новообразований на слизистой оболочке гортани или голосовых связках, и рассказал, как от них избавиться.

Во многих случаях человека, у которого есть такие новообразования (полипы), можно распознать по характерному частому покашливанию. Кроме того, новообразование выдают появление осиплости голоса, затрудненное дыхание. Игнорирование состояния опасно развитием онкологии.

"Если вовремя не начать лечение могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования", - отметил доктор.

Удаление полипов показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потери голоса, резком стенозе (сужение просвета) гортани с нарушением дыхания.

"Удаление полипа гортани - это микрохирургическая операция, в ходе которой под микроскопом или с использованием эндоскопов с увеличением убирают новообразования. Во время операции важно удалить образования "под корень", чтобы избежать рецидивов в дальнейшем. Именно поэтому операцию должен проводить квалифицированный ЛОР-хирург", - объяснил врач.