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10.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Определены условия и шансы падения доллара до 50 рублей

Текст: Георгий Панин
Движение курса рубля на этой неделе вряд ли окажется сильным. Факторы, воздействующие на него, в основном определились в начале месяца и уже во многом учтены в цене.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз по движению российской валюты на месяц и вывел формулу спеха рубля:

Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

- В течение недели инвесторы обратят внимание на существенную для рынка статистику. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в Китае. Они характеризуют восстановление экономики Поднебесной и, соответственно, во многом потребность мира в ресурсах.

В этот же день представит свой ежемесячный отчет ОПЕК с анализами состояния нефтяного рынка, спроса и предложения на нем. В среду появится информация по запасам нефти и по инфляции в США. Заявление Европейского центробанка по монетарной политике и объем розничных продаж в США будут обнародованы в четверг.

В целом предстоящие недели мая, вероятно, останутся умеренно оптимистичными для рубля. Снизилась геополитическая напряженность и угроза сильных антироссийских санкций.

В ближайшем будущем заметное место станет занимать обсуждение времени и программы встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Уже само это, в противовес недавним резким выпадам, выступает позитивом для рубля.

Кроме того, массовая вакцинация в мире и России, снижение остроты пандемии вызывают повышение деловой активности. Это поднимает и спрос на ресурсы, и оптимизм в отношении рисковых активов.

Кроме того, на прошедшей неделе Минфин объявил о сокращении с 11 мая по 4 июня ежедневных покупок валюты по бюджетному правилу. Они уменьшатся до 6,5 миллиарда рублей после рекордного в 2021 году апрельского объема в 8,4 миллиарда.

Под давлением доллар и на мировом рынке. На фоне экономического оптимизма он пользуется меньшим спросом как актив-убежище. Этому способствуют на будущее и обескураживающие данные о занятости в США, вышедшие в пятницу, 7 мая. В несельскохозяйственной сфере увеличение числа занятых в апреле оказалось в три раза меньше, чем прогнозировали. Это снижает доверие к хозяйственному росту в Штатах и предопределяет продолжение огромных "вливаний" долларов в экономику страны.

Такое положение дел поддерживает рубль. Но в то же время его укрепление в мае до минимумов года уже во многом учитывает данные факторы. Поэтому потенциал дальнейшего усиления ограничен. Вероятно, в течение месяца доллар не уйдет ниже 72-72,5 рубля, а евро - 88,2-88,7 рубля. Возможные максимумы: 75,5-76 рублей за доллар и 91-91,5 рубля за евро.

Фото: iStock
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Для более успешного положения рубля были бы необходимы гораздо более благоприятные условия. К ним можно отнести следующее. Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent.

Изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений.

При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару. Но в реальности вероятность такого развития событий в обозримом будущем составляет порядка 20-25 процентов.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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