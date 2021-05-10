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10.05.2021 20:00
Рубрика: Власть

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Лидеры России и Таджикистана обсудили вопросы экономики, безопасности и трудовой миграции
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
Президенты России и Таджикистана провели переговоры в Кремле. В России делают все, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя комфортно, тем более что рабочих рук не хватает, заявил Владимир Путин и также обещал поддержку в вопросах обеспечения безопасности - прежде всего речь идет о ситуации в связи с событиями в Афганистане.

Эмомали Рахмон приехал в связи с Днем Победы и остался на Парад. При этом он отправился в Россию и как президент Таджикистана, и как глава ОДКБ - в этом году его страна возглавляет эту организацию.

Фото: SPC. EMELY OPIO / DVIDS
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"Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана", - констатировал Владимир Путин. Товарооборот, правда, немного упал в связи с пандемией, но президент России уверен, что все поправимо. "У нас хорошие проекты", - оценил он.

Важная тема, которую всегда поднимает Эмомали Рахмон, - о трудовых мигрантах. "Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", - сказал Путин.

Президент России считает также очень важными вопросы безопасности в регионе в связи с событиями в Афганистане. "Знаю, что вас эта ситуация очень волнует, это само собой, разумеется, обоснованная озабоченность", - подчеркнул российский лидер и поинтересовался мнением собеседника по поводу развития событий. "Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас", - заверил Путин. В республике есть 201-я база российских Вооруженных сил. "Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, целая программа, рассчитанная на несколько лет, и мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась", - заключил он.

У Москвы и Душанбе есть совместная программа по развитию вооруженных сил

Отношения России и Таджикистана развиваются по всем направлениям, особенно тесно - в сфере безопасности, это "региональный вопрос номер один", отметил Эмомали Рахмон. Он подчеркнул, что после объявления о выводе сил США и НАТО из Афганистана обстановка внутри этой страны "резко обострилась".

Лидеры также обсудили детали подготовки к юбилейному саммиту ШОС и саммиту ОДКБ в Душанбе.

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