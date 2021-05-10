Приставы начали принудительно наводить чистоту в захламленных квартирах

В самые захламленные квартиры граждан начали приходить уборщики, нанятые местными властями, и под контролем судебных приставов наводить порядок. Удовольствие небесплатное: хозяевам, превратившим свое жилье в хлев, выставляется счет.

Тех жильцов, которые превращают свои квартиры в филиалы свалок, ждет клининг за собственный счет. Фото: Photoxpress

Принудительная уборка проводится по решению суда. Инициаторами процесса в большинстве случаев становятся соседи, уставшие от тараканов и удушающих ароматов. Ведь грязь не знает границ, в четырех стенах она не задерживается.

Но терпеть нечистоплотное соседство вовсе не обязательно. Есть правовые пути, как победить тараканов за стенкой.

В Ленинский районный суд Омска одна из управляющих компаний подала иск на 63-летнюю местную жительницу. Как объяснили управдомы, они уже устали получать жалобы жильцов на гражданку, проживающую в квартире на первом этаже.

"Соседи гражданки жаловались на создающий дискомфорт неприятный запах, проникающий в подъезд из "нехорошей" квартиры, владелица которой содержала много кошек, а также складировала в комнатах различную ветошь и иной бытовой мусор", - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов.

Все факты подтвердились: случай действительно был весьма запущенный, как его и описывали истцы. В итоге суд обязал пенсионерку освободить квартиру от мусора и бытовых отходов и привести ее в надлежащее санитарное состояние.

Вряд ли кого-то удивит, что женщина не бросилась наводить порядок. Нет, она продолжала жить как жила. И даже три штрафа по статье КоАП "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера" не образумили гражданку. Поэтому в один прекрасный для всех соседей день в ее квартиру пришла бригада профессиональных уборщиков.

"Уборка была произведена силами нанятой за счет взыскателя клининговой компании с привлечением специальной техники, - рассказывают в службе судебных приставов. - Объемы накопленного мусора и бытовых отходов оказались так велики, что для их вывоза потребовалось три грузовых автомобиля. Решение суда исполнено, соседи гражданки смогут дышать свободно, однако самой хозяйке квартиры придется возмещать взыскателю понесенные расходы".

Свежие данные судебной статистики свидетельствуют: резко выросло число решений, обязывающих хозяев очистить свое помещение. В прямом смысле.

Нередко ответчицами становятся пожилые женщины, а в квартирах приходится проводить не только уборку, но и дезинфекцию. Например, в Иркутске некая гражданка несколько лет приносила вещи из мусорных баков в свою двухкомнатную квартиру. Как результат, и в ее жилье, и в квартирах соседей расплодились насекомые и грызуны.

Нередко после такой генеральной уборки из квартир вывозят по несколько грузовых машин с мусором

По иску городских властей Свердловский районный суд Иркутска обязал гражданку провести санитарную обработку, дезинфекцию и дератизацию жилого помещения, устранить источники неприятного запаха.

"Судебными приставами совместно с администрацией г. Иркутска и управляющей компанией проведена работа по очистке квартиры, - рассказывают в службе судебных приставов. - На полигон бытовых отходов вывезены три грузовые машины мусора, также приняты меры по уничтожению насекомых и грызунов. После проведенных мероприятий соседи гражданки не имеют претензий к санитарному состоянию жилого дома".

Кстати, три машины мусора, похоже, какое-то заколдованное число. Оно часто фигурирует в подобных делах.

А в Челябинской области под контролем судебных приставов очищена квартира и вывезен многолетний мусор из квартиры, принадлежащей двум сестрам.

"Минувшим летом сестры привели в квартиру собак с улицы, но вскоре забыли о них, покинув город на несколько недель, - рассказывают в ведомстве. - Животные в жару остались без воды и пищи, некоторые погибли. Дверь пришлось вскрывать, часть собак удалось спасти волонтерам. Жара и нездоровый образ жизни не прошли бесследно и для хозяек квартиры: одну из сестер направили на восстановление в специализированный диспансер. После курса лечения женщина пошла на контакт с представителями власти и призналась, что сама не в состоянии исполнить судебное решение, поскольку объем мусора и нечистот в трехкомнатной квартире был слишком велик".

Совместно с управляющей компанией и администрацией города был организован вывоз мусора, а затем коммунальщики продезинфицировали квартиру.

Впрочем, немало случаев, когда генеральную уборку приходилось делать и в мужских квартирах. К беспорядку склонны люди любого пола, увы.

Как поясняют эксперты, если в ваших отношениях с соседями накопилось много грязи, прежде всего надо жаловаться в жилищную инспекцию. Она может навестить жильцов-грязнуль, а если те не откроют, то получить через суд право на принудительный визит. Тогда уже горе-хозяевам придется впустить официальных гостей. Инспекция проведет обследование и зафиксирует весь ужас положения. Тут же грязнулям может быть вручено предписание на устранение недостатков. Кого-то это образумит. Если же желания взяться за швабру не возникнет, то вновь надо будет обращаться в суд. Подать очистительный иск может и жилищная инспекция, и управляющая компания, и муниципалитет. Также юристы напоминают: в особо сложных случаях, когда жилец неисправим, он может быть выселен из квартиры. Поэтому, если судебно-принудительная уборка станет лишь краткой передышкой для соседей и тараканы появятся вновь, можно будет поставить вопрос о выселении.