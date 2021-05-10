Путин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, "не теряя времени"

В РФ 21,5 млн человек уже получили прививки от коронавируса. Результаты очень хорошие по стране, заявил президент России в Сочи.

"И я также, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы призвать людей к тому, чтобы не теряя время делать прививку", - подчеркнул Владимир Путин.

"При этом, конечно, сейчас праздничные дни, они сейчас заканчиваются, но тем не менее и в будущем нужно при первых же симптомах не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу", - также дал совет президент.