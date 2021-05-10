Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

В понедельник, 10 апреля, президент России снова принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Владимир Путин традиционно вышел на лед в свитере под номером "одиннадцать".

Президент поздравил всех с юбилеем - десятилетием "НХЛ". "Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее, вы еще подаете замечательный пример миллионам других людей, продляете себе жизнь. Делаете жизнь более качественной, содержательной", - сказал он.

Путин отдельно поблагодарил "звезд" мирового хоккея за то, что они принимают участие "в этой масштабной работе, рассчитанной на всю страну, на многомиллионную аудиторию".

Гостем матча стал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. Российский лидер провел с ним отдельную встречу. Путин поблагодарил его за то, что он не только развивает профессиональный спорт, но и уделяет большое внимание любительскому спорту, в данном случае в России.