9 мая 1945 года закончилась История Больших Войн - хотя бы в Европе.

Прилагательное "большая" означает несколько вещей. Война между двумя государствами. Война с большими жертвами среди мирного населения. Война с участием "больших батальонов" с обеих сторон. Вооруженные конфликты в Европе после 1945 г. были - скажем, в Греции (1946-1949), Венгрии (1956), Югославии (1991-2001), Украине (2014-2015). Но это были все-таки прежде всего внутренние конфликты страны, политические или связанные с сепаратизмом, хотя, безусловно, при активном участии внешних сил, других государств. А войн между государствами - не было. Не было и "Больших Жертв", где счет идет на сотни тысяч людей, как в прежних войнах в Европе.

В Европе 2 МВ-ВОВ победила ИДЕЮ Войны.

Об этом можно говорить не только "индуктивно", по факту (так долго мир в Европе никогда раньше не продолжался), но и "дедуктивно", в принципе.

Совпали ("предустановленная гармония") два обстоятельства, два аспекта Прогресса.

В Европе 2 МВ-ВОВ победила ИДЕЮ Войны

Технический прогресс породил Бомбу, и впервые появилась реальная возможность Самоубийства Европы, зато исчез даже теоретический шанс на Самоубийственную Победу. Социальный прогресс небывало поднял ценность Человеческой Жизни - и сжигать миллионы этих жизней больше никто не готов. В итоге можно сказать, что не прошло и 150 лет, как политики и люди усвоили идеи Канта из работы "К вечному миру" (1795 г.). Мало кто ее знает, но эти идеи как безличные, самоочевидные вошли в набор Евроскреп, в пазл Общественного Сознания.

И наступил мир - без войн...

Совсем не такой "приятный-во-всех-отношениях", как многие мечтали.

Лучше быть живым и целым, чем мертвым или калекой - эта истина особых споров не вызывает. Но она ведь и раньше была вполне очевидной - однако люди (а не только их Цари-Короли-Вожди) постоянно воевали, с неизменным брутальным энтузиазмом.

Лучше быть живым и целым, чем мертвым или калекой - эта истина особых споров не вызывает

Огромная милитаристская Система включает не только ВПК и соответствующую "сакральную пропаганду". Это лишь части пазла, в основе которого - базовые структуры общества и человеческого сознания. И поэтому мир-без-войн многим людям казался не только (не столько) чУдным, сколько чуднЫм.

Тот же Кант поминает рисунок, где надпись "Вечный мир" указывает на кладбище. Здесь есть психологическая правда. Да, многим людям именно МИР, без "надежды на войну" кажется пресным, скучным, "мертвым": они путают "мир" с "неподвижностью". Больше того - война, с ее жестокостью, обманом, абсурдом (смерть мирных жителей) вечно воспевалась как символ Мужества, Чести, даже Красоты. И интересна не сама эта реклама (как еще, без блестящей обертки заставишь есть такую горькую конфету?), а то, что веками огромное большинство людей вполне искренно так думали и чувствовали. Именно поэтому История есть история войн, а сейчас милитаристское сознание никак не капитулирует, отчаянно цепляется за свою мифологию, а когда оно все-таки уходит, то во многих головах остается пустота, "выжженное пространство", как после хорошей бомбардировки...

Из-за чего, в самом деле, велись войны?

Деньги и почести для военных и ВПК? Более общие экономические интересы правящих элит (территории с ископаемыми, рынки сбыта, в древности - рабы)? "Передел собственности", попросту - "убийства с целью ограбления"?

Да, примерно так считают теории экономического детерминизма (например, марксизм), которые монетизируют человеческую историю и психологию. Конечно, тут есть большая доля правды, но не вся. Если воюют не просто ландскнехты ("орда", "янычары" и т.д.), а Государства, то войны разорительны не только для побежденных, но и для победителей, при том, что "отдельным товарищам", само собой, "война - мать родна". Впрочем, сейчас военное сословие перестало быть "дворянским", а ВПК - не мотор экономики.

Династические драки за Корону ("Алая и Белая роза")? Да. Пока не появился мирный механизм смены власти - выборы.

Религиозная Священная война? Да. Пока были сильны Мессианские Идеи религии.

Создание национальных государств, инстинктивное желание "собрать своих"? Да, так в XIX веке рождались Германия, Италия, а раньше, так из княжеств собирались, "кровью клеились" почти все европейские государства. Но они уже созданы. Сейчас сепаратисты хотят, наоборот, отделиться от "чужих". И если в Шотландии для этого достаточно референдума, то в других местах еще бывают "голосования пулями".

Человеконенавистническая идеология, ксенофобия, война за "жизненное пространство"? Да - шовинизм был легитимен веками. Сейчас такие идеологии маргинальны.

"Хвост вертит собакой", маленькая победоносная война, чтоб "развести на адреналин", отвлечь от внутренних проблем? Да. Но с развитием пиар-технологий для этого достаточно имитации "военных угроз".

Наконец, ВЫНУЖДЕННАЯ, оборонительная война - ну, не капитулировать же без боя сразу, если "они напали"! Да. Так всегда оправдывали войны: обе стороны только оборонялись. Но как быть если известно, что Большие Государства друг на друга не нападают, на Самоубийство не идут?

Ну и самый последний и глубокий окоп. "Война без особых причин" (Цой). "Дерусь потому что дерусь" (Портос). Война - самоценна, способ самореализации, источник драйва, тестостерона, логово Амбиций, Гордости, Верности, Чести - личной, корпоративной, национальной, горькая соль и поэзия жизни Настоящих Людей. Может быть главная причина войн!

Но сейчас представление об амбициях и самореализации меняется, а агрессия ищет символические выходы.

Да, Европа ПОВЗРОСЛЕЛА, вышла из "пубертатного возраста". Зрелость или дряхлость Цивилизации?