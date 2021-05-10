В Москве начали отключать отопление в домах

С 10 мая начали отключение отопления в московских домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов, - отметил Петр Бирюков. - С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы".

Заммэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Сначала отключат отопление на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. Как только батареи остынут, тепловые сети начнут готовить к следующему осенне-зимнему периоду.