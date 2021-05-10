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10.05.2021 09:52
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Памятник Михаилу Кутузову отреставрируют в Москве к 210-летию Отечественной войны 1812 года

Текст: Любовь Проценко

Бюст Михаила Кутузова расположен возле музея "Кутузовская изба" по адресу: Кутузовский проспект, дом 38. Это объект культурного наследия регионального значения, его решено отреставрировать в будущем году, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала mos.ru:

Фото: РИА Новости
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"К 210-летию Отечественной войны 1812 года памятник будет отреставрирован. Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом".

Сейчас эксперты разрабатывают проект реставрации. По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, для изучения особенностей монумента будут проведены библиографические и историко-архивные исследования. После подготовки и согласования проекта реставрации Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение работ.

Бронзовый бюст Михаила Кутузова установили в Москве в 1958 году, к 145-летию со дня смерти великого полководца. Авторами выступили скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский.

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