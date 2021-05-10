Снизится ли стоимость квартир в столице

Цены на жилье в Москве этим летом не упадут, даже если отменят льготную ипотеку, считают опрошенные "РГ" эксперты. Ожидается, что спрос на недвижимость застройщики будут подогревать с помощью различных акций и спецпредложений.

По мнению совладельца инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, ни первичное, ни вторичное жилье не подешевеет. Одна из причин на поверхности - дорожают строительные материалы. Прежде всего бетон и металл. Поэтому стоимость недвижимости продолжит расти, но уже не так резко, как в 2020-м. Средняя цена за "квадрат" на первичном рынке Москвы сегодня варьируется в районе 225 тысяч рублей. По итогам нынешнего года, прогнозируют эксперты, "первичка" вырастет в цене примерно на 10-15 процентов, а "вторичка" прибавит около 10 процентов. Причин для падения ценников не видит и генеральный директор центра недвижимости "Квадрат" Павел Антонин. По его словам, застройщикам сейчас выгоднее сдерживать продажи, поскольку стройматериалы через год или два могут снова подорожать, а квартиры уже проданы без учета этих расходов. Антонин полагает, что цены на недвижимость не упадут даже после отмены льготной ипотеки.

Гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков, напротив, считает, что снижение цен в пределах пяти процентов вполне возможно. А на рынке вторичного жилья, по его словам, спад не намечается. Это связано с тем, что количество объектов на рынке заметно сократилось. Особенно на этом фоне подорожали "однушки". "Сейчас квартиры продаются на пределе возможных цен. Думаю, что двухкомнатные квартиры могут вырасти на пять процентов, а трехкомнатные - на два-три процента, - отмечает Летенков. - Оговорюсь, при условии, что ситуация в стране и экономике кардинально не изменится".

Со временем столичные застройщики могут продавать недвижимость в рассрочку

Летом в случае отмены льготной ипотеки застройщики, чтобы подогреть спрос, будут завлекать разными спецпредложениями. Скажем, при покупке квартиры пообещают в подарок машино-место. Правда, акции, отмечают эксперты, будут больше актуальны для не самых популярных жилых комплексов. Разработают застройщики вместе с банками и программы субсидирования процентных ставок по ипотеке. Например, уже сейчас некоторые компании предлагают приобрести жилье бизнес- и премиум-класса по ипотечной ставке 0,1%. "Я предполагаю, что со временем наши застройщики могут перенять зарубежный опыт, - говорит владелец агентства недвижимости "Тренд Хаус" Ксения Аверс. - Сейчас лидер строительства - Дубай. Там легко купить новостройку в рассрочку от трех до пяти лет. Без переплаты. На старте проекта квартиры разлетаются за 3-4 часа".