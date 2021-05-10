Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Жуков 
23:40 10.05.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 100(8451)

Ценные метры

Снизится ли стоимость квартир в столице

Цены на жилье в Москве этим летом не упадут, даже если отменят льготную ипотеку, считают опрошенные "РГ" эксперты. Ожидается, что спрос на недвижимость застройщики будут подогревать с помощью различных акций и спецпредложений.
Спрос на недвижимость в столице застройщики могут подогреть акциями и специальными предложениями. Фото: Сергей Михеев/РГ Спрос на недвижимость в столице застройщики могут подогреть акциями и специальными предложениями. Фото: Сергей Михеев/РГ
Спрос на недвижимость в столице застройщики могут подогреть акциями и специальными предложениями. Фото: Сергей Михеев/РГ

По мнению совладельца инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, ни первичное, ни вторичное жилье не подешевеет. Одна из причин на поверхности - дорожают строительные материалы. Прежде всего бетон и металл. Поэтому стоимость недвижимости продолжит расти, но уже не так резко, как в 2020-м. Средняя цена за "квадрат" на первичном рынке Москвы сегодня варьируется в районе 225 тысяч рублей. По итогам нынешнего года, прогнозируют эксперты, "первичка" вырастет в цене примерно на 10-15 процентов, а "вторичка" прибавит около 10 процентов. Причин для падения ценников не видит и генеральный директор центра недвижимости "Квадрат" Павел Антонин. По его словам, застройщикам сейчас выгоднее сдерживать продажи, поскольку стройматериалы через год или два могут снова подорожать, а квартиры уже проданы без учета этих расходов. Антонин полагает, что цены на недвижимость не упадут даже после отмены льготной ипотеки.

Фото: iStock
В каких городах России быстрее всего можно накопить на квартиру

Гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков, напротив, считает, что снижение цен в пределах пяти процентов вполне возможно. А на рынке вторичного жилья, по его словам, спад не намечается. Это связано с тем, что количество объектов на рынке заметно сократилось. Особенно на этом фоне подорожали "однушки". "Сейчас квартиры продаются на пределе возможных цен. Думаю, что двухкомнатные квартиры могут вырасти на пять процентов, а трехкомнатные - на два-три процента, - отмечает Летенков. - Оговорюсь, при условии, что ситуация в стране и экономике кардинально не изменится".

Со временем столичные застройщики могут продавать недвижимость в рассрочку

Летом в случае отмены льготной ипотеки застройщики, чтобы подогреть спрос, будут завлекать разными спецпредложениями. Скажем, при покупке квартиры пообещают в подарок машино-место. Правда, акции, отмечают эксперты, будут больше актуальны для не самых популярных жилых комплексов. Разработают застройщики вместе с банками и программы субсидирования процентных ставок по ипотеке. Например, уже сейчас некоторые компании предлагают приобрести жилье бизнес- и премиум-класса по ипотечной ставке 0,1%. "Я предполагаю, что со временем наши застройщики могут перенять зарубежный опыт, - говорит владелец агентства недвижимости "Тренд Хаус" Ксения Аверс. - Сейчас лидер строительства - Дубай. Там легко купить новостройку в рассрочку от трех до пяти лет. Без переплаты. На старте проекта квартиры разлетаются за 3-4 часа".

Сейчас читают

Ипотека
08.05.2021

Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в России смогли купить квартиру

Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в России смогли купить квартиру

Благодаря программе льготной ипотеки для новостроек тысячи семей в России смогли купить квартиру, которую не позволили бы себе при прежних банковских ставках. Своими расчетами и опытом выплат поделились с "РГ" новоселы

ЖКХ
07.05.2021

В "Газпроме" назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

В "Газпроме" назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

"Дорожная карта" ускоренной газификации определяет несколько критериев бесплатного подключения жилых домой к газу. Например, земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов

Недвижимость
05.05.2021

Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье

Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье

Единственное жилье может быть изъято за долги, если оно существенно превышает потребности должника. Таким образом, полученные при продаже роскошной недвижимости деньги будут направлены на погашение задолженности и приобретение более скромной жилплощади, следует из разъяснения Конституционного суда