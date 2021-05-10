На месте пожара в Южно-Сахалинске нашли тело погибшего

Тело одного погибшего обнаружено после полной ликвидации возгорания жилого дома по улице Яблочной в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Сахалинской области.

"При разборе дома после пожара обнаружено тело человека. Опознать его пока не представляется возможным", - сказал агентству представитель ГУ МЧС.

Как ранее рассказали в службе спасателей, сообщение о пожаре поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона ночью в 02.19 местного времени. Первый расчет прибыл через три минуты. К тому времени площадь пожара в двухэтажном жилом доме составляла 350 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 03.17 местного времени, а полностью потушено только в 16.07. В тушении принимали участие 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС России. Причины пожара устанавливаются.

Дом находился в частной собственности и использовался в качестве гостиницы.