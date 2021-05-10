Школьников Якутска с 11 мая переведут на дистанционное обучение

Учащиеся городских общеобразовательных учреждений Якутска до особого распоряжения переходят на дистанционную форму обучения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Исключение будет сделано лишь для 9 и 11 классов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Решение отправить детей по домам было принято на совместном заседании оперативного штаба городского округа и комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, по организации мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Якутске сегодня непростая. За последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, из них пять - у подростков. По сообщению оперштаба, зафиксированы случаи заражения среди вакцинированных и переболевших.

Аналогичная тенденция действует по всей республике.

- Заболеваемость растет, несмотря на принятые меры. Рост идет во всех возрастных группах, наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослых, работающих людей. Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками, - отметила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) Изабелла Самойлова.

По словам министра здравоохранения республики Елены Борисовой, особенно настораживает рост заболеваемости среди детей.

- Двое детей находятся на ИВЛ, - сообщила она.

Тревогу республиканских медиков вызывает и количество беременных, заразившихся коронавирусом. Сегодня под наблюдением в Якутии находятся 57 беременных женщин, четыре из них в тяжелом состоянии.