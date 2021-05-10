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10.05.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

СК рассматривает три версии крушения вертолета на Камчатке

Текст: Инесса Доценко

Следственные органы Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ подтвердили, что найденные 9 мая фрагменты воздушного судна относятся к пропавшему накануне вертолету МИ-2. В ходе осмотра места происшествия вертолет идентифицирован по хвостовой балке, на которой установлены элементы номера.

Фото: iStock
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"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. Рассматриваются три версии: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования, не исключаются неблагоприятные погодные условия.

Напомним, 8 мая 2021 года в 17 часов 33 минуты (местное время) МИ-2 выполнял коммерческий рейс по маршруту аэропорт "Кречет" - озеро "Котельное" - река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту воздушного судна находились два человека - командир вертолета и пассажир, а также 200 килограммов груз. В установленное время вертолет на связь не вышел. В ходе поисковых мероприятий воздушное судно обнаружили на следующий день в труднодоступной местности, в разрушенном и обгоревшем состоянии.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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