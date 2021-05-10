В Южно-Сахалинске сгорел двухэтажный жилой дом

Дом площадью 350 квадратных метров загорелся ночью в Южно-Сахалинске. Как рассказали в ГУ МЧС по Сахалинской области, сообщение о возгорании здания на улице Яблочной диспетчер пожарно-спасательного гарнизона принял в 02.19 по местному времени. Уже через три минуты пожарные расчеты были на месте происшествия.

Возгорание было локализовано в 03.17 местного времени, но бороться с огнем пожарным пришлось всю ночь. В тушении участвовали 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС России.

В результате пожара двухэтажный дом обрушился, сейчас идет проливка конструкций. На месте работают пожарные и спасатели. Данные о пострадавших и погибших уточняются.

По некоторым источникам, частный семиквартирный дом находится в собственности, жилые помещения использовались в качестве гостиницы.