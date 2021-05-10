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10.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

В России начал активно развиваться новый вид туризма с собаками

Текст: Дина Непомнящая (Благовещенск)
Новый вид отдыха предложили туристам в Амурской области. По выходным здесь решили организовывать прогулки с собаками в формате дог-трекинг. Осилить их сможет каждый, обладать специальной физической подготовкой не обязательно.
Фото: Из архива Владимира Бараненаса Фото: Из архива Владимира Бараненаса
Фото: Из архива Владимира Бараненаса

Дог-трекинг - это относительно новый вид активного отдыха. Изначально он разрабатывался как экстремальный вид спорта для развития выносливости. Людям в связке с собаками необходимо было проходить немалые расстояния, забираясь в горы и спускаясь в овраги. И при этом пытаться быстрее соперников добраться до финиша. Позже выделилось более щадящее прогулочное направление, в котором соревноваться ни с кем не нужно.

Фото: volgafest.com
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На базе док-трекинга в Приамурье решили развивать ездовой туризм. Президент Федерации ездового спорта Благовещенска Владимир Бараненас уверен, такой вид спортивного отдыха понравится многим.

- Он по силам всем. Выходить на маршрут можно хоть всей семьей, - рассказывает Владимир Бронюсович. - Прикоснуться к собаке, посмотреть ей в глаза, ощутить ее силу во время соревнований и походов… Это ли не истинное удовольствие от возвращения к активной жизни в мир спорта, в мир природы?

Выйти на трассу просто с собакой на поводке не получится. Разве что в первый раз, на легком участке и просто для знакомства с направлением. Но, чтобы прогулка вышла действительно спортивной нужно специальное снаряжение: мягкий пояс с быстроразъемным карабином, эластичный амортизатор, потяг - постромок, ездовая шлейка собаки. Все это помогает правильно распределять нагрузку и исключить травмы как для человека, так и для собаки.

- Дог-трекинг - пока только набирает популярность и в принципе в России, и у нас в Благовещенске тем более, - отмечает заместитель председателя Федерации Ольга Шушкина. - Мы готовы познакомить людей с этим спортом, обучить и предоставить в аренду необходимое снаряжение.

Владимир Бараненас планирует организовывать длительные походы на большие расстояния с ночевками. Готовит 11 студентов кинологов в инструкторы по ездовому туризму. Пока же планирует начать с небольших прогулок длительностью в час-полтора на базе отдыха.

- Сначала инструктаж для участников, потом они пройдут пять-десять километров по пересеченной местности в связке с собакой под руководством инструктора, - рассказывает организатор. - В конце запланированы фотосессия и выдача сертификатов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ольга Шушкина отмечает, что выйти на маршрут можно и со своей собакой, и с "арендованной" у организаторов. Несколько хаски и маламутов с радостью составят компанию туристам.

- Но, думаю, мы разделим такие группы по разным дням, чтобы собаки не конфликтовали, - делится планами заместитель председателя Федерации. - Кроме того, подготовим несколько трасс. Потому что запросы у всех разные. Есть люди, которые хотят немного прогуляться, а есть те, кому нужно идти на большой километраж. Кто-то физически лучше подготовлен, а кто-то хуже. Будут учитываться пожелания людей, при звонке все будем обсуждать.

Специально тренироваться перед походом ни человеку, ни собаке не нужно. Главное соблюдать рекомендации инструктора.

- Важно обработать от клещей себя и собаку, если идете со своим питомцем. Хотя трассы обрабатывают, лучше перестраховаться, - говорит Ольга. - С собой взять воду для себя и собаки, если длинная дистанция перекус. Если какие-то проблемы со здоровьем, необходимые лекарства. Все эти нюансы можно заранее обсудить с экскурсоводом.

В Амурской области после майских праздников походы будут проводиться каждые выходные. Стоимость для взрослых составит 1000 рублей, для подростков от 12 до 16 лет - 500 рублей.

Из Москвы в Благовещенск можно долететь за восемь часов. Билеты туда-обратно обойдутся примерно в 26 тысяч рублей. Развивается туристический дог-трекинг и в других регионах.

Все тексты сюжета "Отпуск-2021. Выбор есть!" читайте здесь.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Отпуск 2021. Выбор есть

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