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10.05.2021 21:35
Рубрика: Экономика

Онлайн для своих

Интернет-торговлю в Калининградской области ограничат?
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
Онлайн-торговля в Калининградской области может попросту исчезнуть. В Госдуму ФС РФ внесен законопроект, меняющий правила игры на территории Особой экономической зоны. Он запрещает местным производителям продавать свои товары в розницу через интернет покупателям, которые находятся в других регионах страны. Если документ не скорректировать, калининградские компании окажутся в неравном положении не только с конкурентами из "большой России", но и с зарубежными поставщиками.

Речь идет о поправках в ФЗ-16 "Об Особой экономической зоне в Калининградской области". Благодаря ему, в частности, предприниматели эксклава могут ввозить в регион импортную продукцию для личного пользования без уплаты таможенных пошлин.

Фото: iStock
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Вот только вывозить нерастаможенные вещи на остальную территорию Евразийского экономического союза, в том числе в другие российские регионы, нельзя. Поэтому всем калининградским производителям, ориентированным на работу с "большой Россией", приходится подтверждать на границе так называемый евразийский статус своей продукции. То есть доказывать, что сам товар или его комплектующие не были ввезены в режиме свободной таможенной зоны, а за все импортные элементы уплачены пошлины.

Здесь существует исключение. Покупатели-физлица, которые живут в других регионах, вправе дистанционно купить в Калининградской области товары в рамках установленных пределов беспошлинного ввоза (сейчас в России составляет 200 евро. - Прим. ред.).

Авторы законопроекта решили эту "лазейку" устранить. В новых поправках в ФЗ-16 говорится, что розничная продажа калининградских товаров разрешается только физическим лицам, находящимся на территории особой экономической зоны. Вот только законодатели не учли, что ровно такое же исключение существует для зарубежных интернет-магазинов. Если стоимость покупки не превышает 200 евро, покупатель получает импортный товар без перечисления таможенных платежей. Корреспондент "РГ", например, иногда заказывает одежду в немецком интернет-магазине и никаких пошлин не платит. И если спорная норма обретет законодательную силу, я беспрепятственно продолжу дистанционно покупать товары в Германии. Но чтобы приобрести ту же одежду в калининградском интернет-магазине, мне придется подтверждать факт своего присутствия на территории эксклава. А жители других российских регионов вообще не смогут ничего заказать через интернет у калининградских производителей.

Представители бизнес-сообщества пришли к единогласному выводу: запрет на продажу калининградских товаров покупателям, которые находятся за пределами региона, из законопроекта необходимо исключить. Время, чтобы исправить ситуацию, есть - на этой неделе начинаются лишь первые чтения законопроекта.

Время на исправление ситуации есть: начинаются лишь первые чтения законопроекта

- Поправки в ФЗ-16 ожидаемо вызвали резкую реакцию со стороны бизнес-сообщества, - комментирует ситуацию руководитель калининградского минэкпрома Дмитрий Кусков. - Согласованные замечания предпринимателей и правительства области сейчас отрабатываем с Министерством финансов РФ и Федеральной таможенной службой. Рассчитываем, что во время рассмотрения законопроекта в первом чтении позиция Калининградской области будет озвучена максимально полно, в том числе с помощью депутатов от нашего региона.

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