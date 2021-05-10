Блогер-тракторист из глубинки без интернета стал звездой YouTube

Съезд с трассы, разбитая дорога, с полчаса тряски и, наконец, мы на хуторе с небольшим заасфальтированным пятачком центра (памятник красноармейцам, почта, школа) и безлюдными улочками в глубоких колеях. Под колесами грязь, вокруг пасмурное уныние. В лужах на дороге счастливо плещутся домашние утки. Вот кому сейчас хорошо.

Именно здесь, на хуторе Белянском Ростовской области живет местная знаменитость - блогер-тракторист Виктор Белов. Его YouTube канал, посвященный трудовым будням простого работяги из сельской глубинки, уже насчитывает около трех миллионов просмотров и продолжает набирать популярность.

А связи-то нет!

Останавливаемся. Звоню звезде YouTube. Связи нет. Таааак… Фотограф пытается набрать блогера через другого мобильного оператора. Эффект - тот же. Кружим по хутору, пытаясь поймать связь. Без толку. Высматриваем по дворам не спрятавшихся от дождика хуторян.

- Белов? Виктор? Знаю конечно, как же не знать, - обнадеживающе кивает местный житель, подошедший к забору. - Вертайтесь в центр до почты, потом налево, потом опять налево. Там его дом - спросите, люди подскажут. А можете на работу к нему съездить. Тогда второй раз поворачивать налево не надо - двигайте дальше за хутор. Только не знаю, проедите ли туда на вашем "Дастере" после дождя-то. Позвонить? Нее, с "позвонить" у нас проблемы. Я вот уже час до жены дозвониться не могу. Проще будет сходить.

Делаем полукруг по хуторским улочкам. Буксанув пару раз в грязи, решаем за пределы населенного пункта не выбираться.

- Видите дом с трубой и антенной? - подсказывает другой сельчанин - Вот там Беловы и живут.

Устали от гламурных девиц

Повезло: дома оказался сын Виктора Александр. Как выяснилось - вдохновитель и активный помощник отца в непростом деле покорения Сети. Именно Белов-младший предложил делать видеоролики.

Сначала Виктор снимал простенькое видео на телефон "для внутреннего пользования", чтобы показать семье, как идет работа в поле. Потом Александр уговорил отца выкладывать отснятый материал в интернет. А потом пришла слава.

"Благодаря каналу появились друзья в разных регионах и даже за рубежом, - рассказывает Виктор. - Люди стали узнавать. Недавно ездили в Волгодонск ремонтировать трактор. Ко мне подошел парень - говорит: а мы с батей вас смотрим. Я еще пробовал снимать для Tik Tok. Но там не интересно общаться с балаболами-малолетками. Специально свой канал я никак не продвигаю. Просто выкладываю новые видео, и они сами набирают просмотры. Наверное, люди устали от гламурных девиц и начали интересоваться жизнью на земле".

Он ведь показывает все, как есть. Обычную работу в поле, пахоту, культивацию, уборку урожая, ремонт техники. Особенно пользователям, да и самому блогеру нравятся ролики с комбайна. "Это особые ощущения - не передать! Когда едешь по полю, а пшеница колышется под ветром, как волны на море, чувствуешь себя капитаном корабля", - вспоминает Виктор, сидя с сыном в маленькой комнатке у древнего компьютера со старой "Виндой". На небольшом мониторе притормаживает программа для обработки видео.

Проще в поле выехать

А мне не дает покоя один вопрос. Как удается вести канал и выкладывать видео в интернет там, где трудно даже просто дозвониться до человека? Какие средства связи для этого используются.

"Больная тема, - вздыхает Виктор. - Со связью у нас беда. Мне сейчас надо сделать пару звонков - и не могу. Часто наблюдаю, как соседи с мобильниками ходят вокруг домов, матерясь и пытаясь поймать сигнал. А блогеру без связи нельзя. Сколько не бьюсь над тем, чтобы провели нормальный интернет - ничего не получается. Я установил на крыше антенну, с ее помощью кое-как ловлю сигналы вышки в десяти километрах от нас".

Правда ролик, который в городе закачался бы за пять минут, здесь приходится заливать по три часа. И даже такая связь неустойчива. Часто происходят обрывы, интернет может пропадать из-за погодных условий или отключений электричества. Тогда закачку приходится начинать по новой.

- Бывало, с уборки приезжаю вечером домой, монтируем с сыном ролик, он всю ночь закачивается и только к утру появляется на YouTube. Иногда проще просто в поле выехать, на бугры подняться и оттуда выложить ролик с телефона - там мобильный интернет лучше работает. Другой вариант - сходить в центр на почту. Там есть слабенький вай-фай и вокруг часто тусят малолетки: сидят в соцсетях или качают игры. А ведь иногда связь жизненно необходима. Например, если нужно записаться по интернету к врачу, - сетует Виктор.

Недавно в сельском поселении станицы Николаевской, к которому относится хутор Белянский, поставили вышку. Но ее сигнал сюда "добивает" с трудом. Если на телефонах у сельчан появляется хотя бы одна-две "палочки" - это считается за большую удачу.

И автобус отменили

Кстати, в хуторе нет не только связи и хороших дорог. Газа тоже нет. Здесь также отменили местный автобус, так что пенсионерам, чтобы выехать по делам, теперь приходится либо ждать попутку, либо скидываться на такси.

А зимой, случается, снегопады так заметают дорогу, что хутор оказывается окончательно отрезанным от мира. На борьбу со стихией тогда выезжают местные трактористы. Но несмотря на непростую сельскую жизнь Виктор не собирается ни покидать родной хутор, ни прекращать блогерскую деятельность.

- Сын в этом году уходит в армию, поэтому я в срочном порядке осваиваю ту часть работы, которую он брал на себя. И скажу так. Я любой трактор могу с закрытыми глазами разобрать и собрать заново, а интернет - посложнее будет. Ничего, пересилим. Я же тракторист, - смеется Виктор.

Но и совсем уж переходить в блогеры он не собирается. Все-таки пока YouTube не приносит такого дохода, чтобы и семью прокормить и хозяйство поднять. "У меня ведь бычки, птица, огород, - перечисляет Виктор. - Да и вообще сельским хозяйством заниматься интереснее, чем жить в этих ваших интернетах.

Верный Кирюха

- На тракторе я катался уже с 12 лет, - рассказывает Виктор. - Попробовал как-то пошоферить - не понравилось. Вернулся к тракторам и комбайнам. Свою технику люблю, как сыновей. Даже имена машинам придумываю. Кировец, например, - это Кирюха. А сейчас пересел на новый РСМ. Имя подходящее пока ему выбираю. Нужно ведь правильным именем назвать. Хотя попадается и вредная техника. В прошлом году мне одна старая косилка весь мозг вынесла, ломалась часто. Я ее назвал "Убийцей трактористов". Но это, конечно, фигура речи. Никого она не убивала. Справился я с ней, в конце концов.

Тракторные тапочки

Виктор показывает основное рабочее место блогера-тракториста. Понимается в кабину новенького и огромного как башня на колесах тракторища РСМ. Но прежде, чем войти внутрь - разувается.

"Люблю, порядок и чистоту", - объясняет он. Кабина, действительно, больше похожа на офисный кабинет после уборки. За бортом - непролазное чавкающее месиво, по которому только на тракторе и проедешь, а внутри ничего грязнее комнатных тапочек не обувают.

Виктор запускает мотор, берет экшн-камеру, нажимает на кнопку записи...

"Я из-за блога привык много говорить. Болтаю и в комбайне, и в тракторе, и дома. Жена даже просит, мол, помолчи хоть немного, - смеется Виктор. - Коллеги поначалу были против того, чтобы я их снимал - стеснялись, а потом привыкли. Теперь сами просятся в YouTube. Кстати, мой канал с удовольствием смотрят трактористы. Их привлекают полезные советы, как улучшить работу техники. Сейчас на тракторы молодежь садится. А она привыкла к видео в интернете и легче воспринимает такую информацию".