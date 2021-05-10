Под Астраханью сел на мель следовавший в Иран сухогруз

В Астраханской области сел на мель сухогруз "Порт Оля-4". ЧП произошло в северной части Каспийского моря, на 155 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В региональном управлении МЧС сообщили, что приписанное к порту Оля судно следовало в иранский порт Амирабад.

Также в ведомстве подчеркнули, что пострадавших на судне нет, а у экипажа имеется запас продовольствия. "Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет", - отмечается в сообщении.

Также стало известно о приостановлении движения судов. Сухогруз предполагается снимать с мели после улучшения метеоусловий, поскольку в северной части Каспийского моря зафиксированы "сгонные явления".