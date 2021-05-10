В этом году в Краснодарском крае летний курортный сезон стартовал раньше обычного: вместо 25 мая - с самого начала месяца. И, как всегда, пристальное внимание гостей приковано к главному курорту страны. За десять дней майских праздников Сочи посетили 232 тысячи туристов, хотя, по прогнозам, в городе ждали 150-200 тысяч человек.

По словам директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной, это очень высокие показатели, которые ранее городу-курорту не были характерны.

- В первых числах мая открылись 14 пляжных территорий, - рассказала она корреспонденту "РГ". - А всего в Большом Сочи летом будут работать около 100 пляжей, из которых 33 в преддверии сезона получили экологический сертификат "Голубой флаг", что свидетельствует не только о высоком качестве морской воды, но и сервисе, который предоставляют арендаторы пляжей гостям и жителям Сочи. В этом сезоне в городе будут работать более 100 объектов туристического показа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, с 1 по 10 мая средняя загрузка объектов размещения составила 82,4 процента. Самая высокая оказалась в санаториях и крупных гостиничных комплексах среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, спа и развитой инфраструктурой. И это неудивительно, ведь погода в мае может быть капризной. Правда, в этом году повезло: температура воздуха прогревалась до 30 градусов тепла, а море - до 17. Отдыхающие ходили в майках и шортах, многие загорали, а некоторые даже решались на морской заплыв. Сочинская центральная набережная и другие популярные места отдыха были заполнены людьми.

- В основном мне очень понравилось, как все организовано к летнему сезону, - поделилась впечатлениями гостья из Новосибирска Анна Кузьмина. - В Сочи каждый человек может найти для себя много интересного. На мой взгляд, в начале мая на курорте столько же туристов, как и в сентябрьский бархатный сезон. Люди всегда улыбчивы, в местах отдыха царит позитивное настроение. Видно, что гости приехали в праздники как следует отдохнуть.

Однако, по словам туристки, немного расстроило то, что не все пляжи на центральной сочинской набережной открыты - на некоторых еще продолжаются работы. Особенно обидно, что из-за масштабной реконструкции даже близко нельзя подойти к знаменитой "Ривьере".

Всего в городе-курорте гостей принимают 975 коллективных средств размещения общей вместимостью 137 тысяч мест. Пиковая загрузка была зафиксирована 6 мая - в этот день в Сочи находились 122 тысячи гостей с учетом неорганизованных туристов.

По словам президента Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анны Нетягиной, путевки в популярные отели и санатории к маю ожидаемо подорожали, но больше всего выросли цены на частные квартиры.

В ценообразование сочинских мест отдыха даже пришлось вмешаться звездной общественности. Известный уроженец главного курорта страны российский актер и шоумен Михаил Галустян через соцсети призвал местных предпринимателей не завышать стоимость отдыха на курорте.

- В целом Сочи встретил гостей на майские праздники достойно, - подчеркнула председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. - Я не знаю, насколько массовый заезд был в глубинке Кубани - например, Ольгинке или Новомихайловском, но понятно, что в мае туристы больше стремятся в курортные города, где доступно больше мест развлечений и аттракционов для отдыха с детьми, ведь принимать морские ванны в начале мая еще рано.

- После праздников наблюдается отток гостей из города, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Особое внимание уделяем транспортным узлам и артериям. В аэропортах и на вокзалах - массовый отъезд людей. Туристы, прибывшие на своем транспорте, тоже не должны столкнуться с неудобствами на дорогах. Гости города смогут покинуть курорт комфортно и безопасно, чтобы об отдыхе остались только приятные впечатления.

К пиковым нагрузкам транспортные узлы Сочи подготовились заранее. На сочинских железнодорожных вокзалах и станциях проведены текущий ремонт и благоустройство платформ и зданий, а также отремонтированы и установлены дополнительные посадочные места на платформах и в залах ожидания. А в аэропорту специально к летнему сезону-2021 более чем на 470 человек увеличено штатное количество сотрудников.

Правда, начало сезона не обошлось без сбоев в работе воздушной гавани. Из-за погодных условий 1 мая были задержаны 22 рейса, и туристы из нескольких российских городов не смогли вылететь на курорт в срок.

- Я должна была улететь из Нижнего Новгорода в Сочи в 7.35, а в результате рейс отложили до 17.30, - рассказала туристка Олеся Шулева. - Причем про задержку я узнала уже в аэропорту, после чего пришлось возвращаться домой. Но я не расстроилась, все равно настроение было отпускное. Главное, что я хорошо отдохнула, а Сочи встретил меня солнечной погодой.

За десять дней майских праздников много туристов наблюдалось и на других курортах Черноморского побережья. Пока в минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона точные цифры не подсчитали, но уже сейчас отмечают, что на море наверняка отдохнули не менее 600 тысяч человек.