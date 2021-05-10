В Сочи столкнулись три городских автобуса с пассажирами

В Хостинском районе Сочи сегодня в 08.30 утра столкнулись три городских автобуса с пассажирами в салонах. Как сообщили корреспонденту "РГ" в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло на автомобильной развязке "Стадион" на Курортном проспекте.

По предварительным данным водитель одного из автобусов (МАЗ) не выбрал безопасный интервал дистанции и столкнулся с впереди двигающимся автобусом. От удара последний продолжил движение и, в свою очередь, врезался в третий МАЗ, следовавший перед ним.

В результате происшествия машины получили механические повреждения. Водители и пассажиры не пострадали.