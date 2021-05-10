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10.05.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

В Сочи столкнулись три городских автобуса с пассажирами

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Хостинском районе Сочи сегодня в 08.30 утра столкнулись три городских автобуса с пассажирами в салонах. Как сообщили корреспонденту "РГ" в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло на автомобильной развязке "Стадион" на Курортном проспекте.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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По предварительным данным водитель одного из автобусов (МАЗ) не выбрал безопасный интервал дистанции и столкнулся с впереди двигающимся автобусом. От удара последний продолжил движение и, в свою очередь, врезался в третий МАЗ, следовавший перед ним.

В результате происшествия машины получили механические повреждения. Водители и пассажиры не пострадали.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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