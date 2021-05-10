В Сочи за длинные майские выходные отдохнули 232 тысячи туристов

На курорте Сочи за десять дней майских праздников отдохнули 232 тысячи гостей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"К такому наплыву гостей мы были готовы заранее. Поэтому все десять дней выходных прошли в Сочи без происшествий", - отметил глава города на своей официальной странице в Instagram.

Алексей Копайгородский добавил, что объем загрузки отелей в эти весенние каникулы составил в среднем более 82 процентов. Пиковая загрузка зафиксирована 6 мая: в этот день в Сочи находились 122 тысячи туристов. Большинство отдыхающих, конечно, разместились в прибрежных районах, однако и в горном кластере зафиксирован высокий спрос - более 70 процентов. Гости отдавали предпочтение санаториям и крупным гостиничным комплексам среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, СПА и развитой инфраструктурой.

"Сейчас наблюдается отток гостей из города. Поэтому поручил всем ответственным службам усилить контроль, - подытожил ситуацию мэр курорта. - Особое внимание уделяем транспортным узлам и артериям... Гости города должны покинуть курорт комфортно и безопасно, чтобы об отдыхе остались только приятные впечатления".

Как отмечают власти, на протяжении майских выходных в городе сохранялась спокойная эпидемиологическая обстановка: ежедневно госпитализировались 34 человека с подозрением на коронавирус, было развернуто 490 коечных мест, в 13 пунктах продолжали вести вакцинацию населения.