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10.05.2021 13:37
Рубрика: Экономика

В Сочи за длинные майские выходные отдохнули 232 тысячи туристов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На курорте Сочи за десять дней майских праздников отдохнули 232 тысячи гостей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"К такому наплыву гостей мы были готовы заранее. Поэтому все десять дней выходных прошли в Сочи без происшествий", - отметил глава города на своей официальной странице в Instagram.

Алексей Копайгородский добавил, что объем загрузки отелей в эти весенние каникулы составил в среднем более 82 процентов. Пиковая загрузка зафиксирована 6 мая: в этот день в Сочи находились 122 тысячи туристов. Большинство отдыхающих, конечно, разместились в прибрежных районах, однако и в горном кластере зафиксирован высокий спрос - более 70 процентов. Гости отдавали предпочтение санаториям и крупным гостиничным комплексам среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, СПА и развитой инфраструктурой.

"Сейчас наблюдается отток гостей из города. Поэтому поручил всем ответственным службам усилить контроль, - подытожил ситуацию мэр курорта. - Особое внимание уделяем транспортным узлам и артериям... Гости города должны покинуть курорт комфортно и безопасно, чтобы об отдыхе остались только приятные впечатления".

Как отмечают власти, на протяжении майских выходных в городе сохранялась спокойная эпидемиологическая обстановка: ежедневно госпитализировались 34 человека с подозрением на коронавирус, было развернуто 490 коечных мест, в 13 пунктах продолжали вести вакцинацию населения.

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