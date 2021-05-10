В Волгограде при пожаре погибли три человека

Волгоградские пожарные при тушении пламени в одной из квартир дома на улице Толбухина обнаружили тела троих мужчин в возрасте от 31 до 59 лет, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Организована доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло в коммунальной квартире. В ней в разных комнатах жили двое мужчин, а также женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Накануне к многодетной волгоградке в гости пришли родственники. Они стали употреблять спиртные напитки на кухне.

В какой-то момент прибежал сосед и сообщил, что начался пожар. Он вернулся к очагу возгорания и попытался самостоятельно справиться с огнем. Спастись удалось женщинам и детям. Брат хозяйки одной из комнат, который в момент ЧП спал, и два ее соседа погибли.

Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении одного из жильцов.