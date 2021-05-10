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10.05.2021 12:28
Рубрика: Происшествия

В охваченной огнем Тюменской области ввели режим ЧС

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: Отдел по связям с общественностью ФБУ "Авиалесоохрана" Фото: Отдел по связям с общественностью ФБУ "Авиалесоохрана"
Фото: Отдел по связям с общественностью ФБУ "Авиалесоохрана"

В Тюменской области с нуля часов 11 мая вводится режим ЧС из-за непрекращающихся лесных пожаров и угрозы их дальнейшего распространения. О масштабе бедствия говорит следующая цифра: по занятой огнем территории лесных угодий РФ, по данным на утро 10 мая, доля региона превышала 65 процентов, или 9,3 тысячи гектаров. Это без учета полыхающих полей, заболоченных и иных безлесных участков.

Фото: Юлия Симатова
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Согласно подписанному губернатором постановлению, с 11 мая вход и въезд в леса категорически запрещен, помимо техники и людей, участвующих в тушении лесных и ландшафтных пожаров. По информации правительства области, сейчас задействованы свыше тысячи человек и 228 единиц техники. Тюменцам помогают специализированные подразделения соседних регионов - Югры, Ямала, Свердловской области, федеральной службы Авиалесоохраны. Всего привлечено 200 парашютистов-десантников. Их перебрасывают в самые опасные места на вертолетах Ми-8. Авиация подключена и для сброса воды на горящие леса.

Удалось отстоять от критически близкого подхода пожаров около двух десятков населенных пунктов, кроме деревни Каракуль, куда пламя проникло по сухому заболотью. Сотрудникам экстренных служб, порой вынужденных сутками бороться с огнем, самоотверженно помогают сотни жителей поселков и деревень, оказавшихся вблизи фронтальных пожаров.

В общей сложности они поразили свыше 100 тысяч гектаров лесного фонда. Пока прогноз синоптиков на ближайшие две недели не предвещает тюменцам дождей: ожидается жаркая и ветреная погода.

Согласно сегодняшней сводке Авиалесоохраны, с 1 по 9 мая в России потушено 985 лесных пожаров, из них 555 в наиболее пожароопасных регионах - Тюменской, Новосибирской, Омской, Курганской и Свердловской областях.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Лесные пожары

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