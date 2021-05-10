Россия имеет право пересмотреть свои арктические границы

Россия, вслед за соседними государствами, может в соответствии с международными нормами изменить свои границы в арктических морях, увеличив территорию страны. Такие данные приводятся в статье ученых Института экологии НИУ ВШЭ, опубликованной в международном научном журнале Water.

Одно из важнейших понятий морского права - так называемые "исходные линии", от которых отсчитывается ширина территориального моря, отмечается в исследовании. Внешняя граница территориального моря является морской границей государства. От этих же линий отсчитывается ширина исключительной экономической зоны и континентального шельфа, в пределах которых прибрежное государство обладает широкими суверенными правами или юрисдикцией.

Исходная линия, по конвенции ООН, бывает нормальная (это линия наибольшего отлива вдоль берега) и прямая. Для определения нормальных исходных линий и их периодического обновления при значительной протяженности берегов требуется чрезвычайно большой объем гидрографических и картографических работ. Береговая линия арктических морей России отличается непостоянством, так как берега сложены мерзлыми породами, включающими подземный лед, что способствует более широкому проявлению абразионных процессов. Например, в море Лаптевых скорость абразии может достигать 30-55 метров в год, что привело к исчезновению трех островов в течение нескольких десятилетий. Ожидается, что климатические изменения могут привести к многократному ускорению процессов абразии.

При этом, согласно Конвенции ООН, в местах, где берега изрезаны и извилисты или где недалеко от берега есть цепь островов, может применяться метод прямых линий (фактически они соединяют выступающие точки берега). Могут также учитываться особые экономические интересы района. Вместе с тем четкого и общепринятого всеми странами определения прямых линий нет.

Из пяти прибрежных арктических государств лишь США на практике придерживаются подхода, в соответствии с которым исходные линии проводятся только по линии наибольшего отлива. Норвегия вдоль всего материкового побережья установила прямые исходные линии. Дания использовала, в основном, прямые исходные линии вдоль побережья Гренландии. Канада установила прямые исходные линии по периметру Канадского Арктического архипелага.

В России действующие сейчас исходные линии были установлены в 1985 году, была использована комбинация прямых и нормальных исходных линий. Конвенции ООН была ратифицирована и вступила в силу для России позже, в 1997 году.

Из-за сокращения площади многолетних льдов в Северном Ледовитом океане из-за абразивных и других природных процессов, приводящих к приближению моря к берегу в арктических морях России, конфигурация российской береговой линии претерпевает существенные изменения по сравнению с ситуацией 1985 года, отмечают авторы статьи.

Есть несколько вариантов будущего исходных линий вдоль российских арктических побережий. Один из них - сохранение нормальных исходных линий вдоль большей части арктического побережья. Другой вариант - учет практики других арктических государств и проведение только прямых исходных линий вдоль арктического побережья. В российском научном сообществе уже длительное время поднимается вопрос о необходимости пересмотра линий 1985 года, для многих специалистов она является очевидной, отмечают авторы статьи. Международное право не ограничивает возможности прибрежного государства изменять положение ранее утвержденных исходных линий. Этим правом уже воспользовались многие государства, в том числе арктические.

Кроме того, Россия много веков контролировала судоходство, морские промыслы и торговлю в водах Северного Ледовитого океана вдоль всего своего побережья. Имеются основания для рассмотрения вопроса о придании части дополнительных полярных акваторий статуса "исторических вод" России, считают авторы исследования.

В первую очередь, при установлении прямых исходных линий на всей прибрежной территории Российской Арктики, страна получит значительное сокращение издержек на периодические уточнения данных (а с учётом условий Арктики, это существенные затраты), отмечает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. "Также немаловажным результатом пересмотра "точек отсчета" будет легитимное приращение морских территорий на тысячи квадратных километров в рамках международного права. Также РФ может расширить свои права в акваториях за счет придания некоторым из них статуса "исторических вод", усилить правовую защищённость Северного морского пути и получить целый ряд других преимуществ. Важно, что почти все арктические страны уже реализовали такой подход, поэтому максимально возможное распространение суверенитета на прилегающие морские пространства осталось только у России. Безусловно такие возможности необходимо реализовывать", - отмечает Моргунов.

В то же время авторы статьи подчеркивают, что не ставили перед собой задачу внесения конкретных предложений об изменении существующих исходных линий или объявлении новых арктических акваторий "историческими водами". "Задача состояла, скорее, в том, чтобы всесторонне исследовать возможность подготовки таких предложений", - говорят они.