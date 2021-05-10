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10.05.2021 14:07
Рубрика: Власть

Российские парламентарии назвали абсурдом требования Чехии о компенсации

Текст: Галина Мисливская
Россия не должна выплачивать никаких компенсаций за якобы ее причастность к взрывам на складах в чешской Врбетице, считают в обеих палатах российского парламента.
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Ранее вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы около 47 миллионов долларов в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны", - заявил ТАСС глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Он добавил, что подобные требования следует переадресовать "вашингтонским кураторам, которые стоят за организацией этой провокации".

"Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд", - отметил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также подчеркнул, что "премьер Чехии заигрался, предложил европейским странам выслать российских дипломатов".

По словам Джабарова, подобная политика - это именно игра премьер-министра, которому "очень хочется понравиться американцам".

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