Российские парламентарии назвали абсурдом требования Чехии о компенсации

Россия не должна выплачивать никаких компенсаций за якобы ее причастность к взрывам на складах в чешской Врбетице, считают в обеих палатах российского парламента.

Ранее вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы около 47 миллионов долларов в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году.

"Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны", - заявил ТАСС глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Он добавил, что подобные требования следует переадресовать "вашингтонским кураторам, которые стоят за организацией этой провокации".

"Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд", - отметил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также подчеркнул, что "премьер Чехии заигрался, предложил европейским странам выслать российских дипломатов".

По словам Джабарова, подобная политика - это именно игра премьер-министра, которому "очень хочется понравиться американцам".