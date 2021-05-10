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10.05.2021 18:55
Рубрика: В мире

Серийный убийца Мишель Фурнире умер в тюремной больнице во Франции

Текст: Юрий Когалов

Один самых печально известных серийных убийц Мишель Фурнире скончался в тюремной больнице во Франции. Как пишет Le Figaro, ему было 79 лет. После вынесения пожизненного приговора он провел за решеткой 13 лет.

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По словам прокурора Парижа Реми Хейтц, начато расследование, чтобы точно установить причину смерти Фурнире. Как стало известно СМИ, несколько дней назад он был госпитализирован с проблемами с дыханием. Уже тогда медперсонал больницы посчитал его состояние "необратимым".

"Теперь мы никогда не узнаем, были ли у него другие жертвы", - прокомментировал смерть серийного убийцы психиатр Даниэль Загури.

Напомним, Фурнире стал известен СМИ как "арденнский маньяк". С 1987 по 2003 год он убил не менее восьми девочек и девушек. Действовал преступник на территории Франции и Бельгии, при этому ему помогала его жена Моник Оливье.

Фурнирэ был арестован в Бельгии после того, как в 2003 году одна из его жертв смогла сбежать. Девушка обратилась в полицию, назвав номер машины преступника. В 2006 году Фурнирэ был передан Франции и через два года осужден на пожизненный срок.

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