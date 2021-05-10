Серийный убийца Мишель Фурнире умер в тюремной больнице во Франции

Один самых печально известных серийных убийц Мишель Фурнире скончался в тюремной больнице во Франции. Как пишет Le Figaro, ему было 79 лет. После вынесения пожизненного приговора он провел за решеткой 13 лет.

По словам прокурора Парижа Реми Хейтц, начато расследование, чтобы точно установить причину смерти Фурнире. Как стало известно СМИ, несколько дней назад он был госпитализирован с проблемами с дыханием. Уже тогда медперсонал больницы посчитал его состояние "необратимым".

"Теперь мы никогда не узнаем, были ли у него другие жертвы", - прокомментировал смерть серийного убийцы психиатр Даниэль Загури.

Напомним, Фурнире стал известен СМИ как "арденнский маньяк". С 1987 по 2003 год он убил не менее восьми девочек и девушек. Действовал преступник на территории Франции и Бельгии, при этому ему помогала его жена Моник Оливье.

Фурнирэ был арестован в Бельгии после того, как в 2003 году одна из его жертв смогла сбежать. Девушка обратилась в полицию, назвав номер машины преступника. В 2006 году Фурнирэ был передан Франции и через два года осужден на пожизненный срок.