Шестнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 10 по 16 мая

На Netflix 16 мая выходит российский фильм "Серебрянные коньки" Михаила Локшина. Молодой режиссер уже вовсю работает над новой картиной "Воланд", и есть предположение, что к этой ленте мировые онлайн-кинотеатры также не останутся равнодушными. Посмотрите, что происходит: и другие стриминговые сервисы заинтересованы в российских фильмах и сериалах. И на этой неделе выходят у нас такие проекты, которые может с интересом посмотреть любой житель планеты. Это сериалы "Обитель" и "За час до рассвета", новое шоу "Ты супер! 60+", документальные фильмы "Полет Маргариты" (15 мая, в этот день отмечается 130-летие со дня рождения Михаила Булгакова), "Александр Абдулов. Жизнь без оглядки" и многое другое. Телепремьеры проектов, которые ранее выходили лишь в Сети, - разговор особый. Это сериал "По колено", а ранее в этом месяце были и "Чики". И, справедливости ради, и "Обитель", и "За час до рассвета" можно было смотреть в интернете до того, как их покажут по ТВ. И можно смотреть и сейчас, выбирая удобное для себя время. Итак, премьеры недели.

1. Сериал "Обитель" режиссера Александра Велединского, снятый по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина. "Россия-1", 10 мая, 21.20. Время действия - 1920-е годы. Соловецкий лагерь особого назначения, в который попадает 27-летний недоучившийся московский студент Артем Горяинов. Начальник лагеря, чекист Эйхманис, строит новую цивилизацию на месте православного монастыря. Артем пытается выжить. Испытанием становится для него и неожиданная любовь с чекисткой Галиной. В ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков, Виктор Раков, Игорь Черневич, Виктор Добронравов, Владимир Стеклов, Юрий Кузнецов и другие. Документальный фильм "Обитель. Кто мы?" покажут на "России-1", 10 мая, 01.30. Режиссер - Элла Тухарели.

2. Программа "На дачу!" с Наташей Барбье открывает сезон. Первый канал, 15 мая, 10.15. В ближайших выпусках Наташа Барбье поможет Льву Лещенко разбить огород, для Юлии Пересильд построит беседку с кострищем, Наталье Селезневой переделает террасу и даст советы по ландшафтному дизайну, Надежде Бабкиной оборудует домик на дереве для внуков, а в саду у Елены Цыплаковой появится новая беседка. Кроме того, в программе мастер-класс - зрителей научат быстро своими руками создавать авторские предметы для дома и сада.

Фото: Первый канал

3. Музыкальное шоу-квест "Я вижу твой голос". "Россия-1", 14 мая, 21.00. Ведущий - Владимир Маркони. Участникам вместе со звездами предстоит распознать, кто из игроков на сцене действительно умеет петь, а кто лишь притворяется, надеясь выиграть миллион рублей. Звезды шоу-бизнеса - Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Глюкоза, Николай Фоменко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Диана Арбенина, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков, Анна Седокова, рэпер ST, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов, Сергей Мазаев, Аглая Шиловская и Jony. Задача таинственных незнакомцев - хранить молчание до самого финала. Если лжевокалист дойдет до конца, то денежный приз достанется ему, а если финалист окажется настоящим певцом, то разбогатеет участник. В случае неверного решения участник упустит миллион, а звездам придется петь в дуэте с человеком без слуха и голоса.

4. Сериал "За час до рассвета". НТВ, 11 мая, 21.15. Действие происходит в 1946 году. Старший лейтенант Денис Журавлев устраивается на службу в милицию. Его начальник, майор Шумейко по прозвищу Сатана, человек с тяжелым характером. Журавлев появляется в милиции как раз вовремя - в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ. Денису нужно внедриться в нее. А помогут ему в этом фальшивомонетчик-аристократ Граф и бывший военный, а ныне бандит по прозвищу Буян. План срабатывает, но вскоре становится очевидно, что все вокруг на самом деле не те, за кого себя выдают. В ролях: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов и другие.

5. Документальный фильм "Полет Маргариты". Первый канал, 15 мая, 13.15. Режиссер ленты Александр Стефанович был знаком с Еленой Сергеевной Булгаковой. Кроме невероятных историй от этих встреч остались некоторые вещи, которые с годами обрели особую ценность - документы с описанием прототипов героев Мастера и Маргариты, фотографии, книги с дарственными надписями. Кинокадров с Михаилом Афанасьевичем не сохранилось, но все же авторам удалось отыскать уникальную пленку. В доме великого пианиста Святослава Рихтера гости встречают новый 1970 год, и вдруг в кадр попадает красивая женщина в темном платье и жемчужном ожерелье - Елена Сергеевна Булгакова. В фильме принимают участие профессор и литературовед Мариэтта Чудакова, Владимир Бортко и Сергей Снежкин, Вениамин Смехов, Сергей Шиловский, внук Елены Сергеевны, худрук музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова и другие. К 130-летию Михаила Булгакова Первый канал покажет и фильм "Собачье сердце" Владимира Бортко. Эфир 14 мая в 14.10.

6. Второй сезон сериала "Ничто не случается дважды". Первый канал, 10-14 мая, 21.30. Режиссер и автор сценария - Оксана Байрак. Проходит девять месяцев после окончания событий первого фильма. Огнев, выжив после покушения, отходит от криминальных дел ради счастья дочери. Он покупает небольшой остров, где живет отшельником, воспитывая маленькую Катю. Девочка считает, что ее мама умерла. Тем временем Маша не прекращает поиски дочери. Непросто складывается жизнь и у Аглаи.

7. Документально-игровой проект "Герой 115". "Россия-1", 10 мая, 09.40. Режиссер - Василий Чигинский. В главной роли Виктор Добронравов. Иван Рослый награжден "Золотой звездой" Героя Советского Союза под номером 115. На его счету две войны, финская и Великая Отечественная, он прошел трудный путь от рядового красноармейца до военачальника. Генерал-лейтенант, дважды командовавший полком: в 1940 году - стрелковым, прорвавшим линию Маннергейма, в 1945 году - сводным полком 1-го Белорусского фронта на Параде Победы в Москве. Этот человек сыграл важнейшую роль в легендарной битве за Кавказ: проведенную им военную операцию по разгрому фашистских сил генерала Клейста называют "Мешком Рослого". А в битве за Берлин Иван Рослый взял имперскую канцелярию, последний оплот Третьего рейха.

8. Документальный фильм "Александр Абдулов. Жизнь без оглядки". "ТВ Центр", 10 мая, 11.45. Александр Абдулов был человеком талантливым, многогранным, любящим жизнь, умеющим сделать из нее настоящий праздник. И в то же время актер не рассказывал, что его, казалось бы, легкая успешная судьба была результатом тяжелого труда. Авторы открывают зрителю неизвестного Абдулова: яростного, амбициозного, проживающего свою самую главную любовь - роман с жизнью. Участвуют Анна Большова, Филипп Янковский, Иван Агапов, Зоя Богуславская, Александр Лазарев, Олег Фомин и другие.

9. Международный вокальный проект "Ты супер! 60+". НТВ, 16 мая, 20.10. В нем примут участие талантливые люди с непростой судьбой в возрасте от 60 лет из России и стран СНГ, которые по тем или иным причинам остались без поддержки родных и близких. Они выйдут на большую сцену, чтобы осуществить свою мечту и заявить о себе на всю страну. Жюри - Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. Ведущие - Вадим Такменев и Анастасия Пак.

Фото: НТВ

10. Программа "2 Верник 2". Гости - Илья Демуцкий и Дарья Жовнер. "Россия-Культура", 13 мая, 15.45 и 14 мая, 22.55. Илья Демуцкий - один из самых успешных отечественных композиторов. В Большом театре идут три его балета ("Нуреев", "Герой нашего времени", Modanse), в июле состоится премьера балета "Чайка", в планах Большого также оперная премьера на музыку Демуцкого. О том, как стать профессиональным композитором, об учебе в Санкт-Петербурге и Сан-Франциско и о многом другом он расскажет братьям Верникам. Молодая актриса Дарья Жовнер, выпускница мастерской Виктора Рыжакова в школе-студии МХАТ, обратила на себя внимание в дебютной картине Кантемира Балагова "Теснота", где сыграла главную женскую роль. Среди работ Дарьи главная роль в короткометражной драме "Фоторобот Евы", созданной в цикле "Русский сюжет", роли в сериалах "Шторм", "Медиатор", "Хороший человек", в фильме "Выше неба" и в других проектах.

11. Проект "Учителя". Валерий Фокин и Сергей Гармаш - о Галине Волчек. Творческий вечер. "Россия-Культура",10 мая, 17.40. Творческий вечер, посвященный Галине Борисовне Волчек, актрисе, режиссеру и худруку московского театра "Современник". Валерий Фокин пятнадцать лет работал режиссером "Современника" - с 1971 по 1986 год. Сергей Гармаш служил в "Современнике" с 1984 по 2020 год. В "Современнике" Галина Волчек начинала как актриса, но после ухода Олега Ефремова стала главным режиссером театра. Она поставила в "Современнике" около 30 спектаклей, среди которых "Крутой маршрут", "Двое на качелях", "Три товарища" и другие.

12. "Гала-концерт Пласидо Доминго. "Весна. Любовь. Опера". "Россия-Культура", 10 мая, 20.55. На исторической сцене Государственного академического Большого театра России знаменитый испанский тенор и дирижер, рекордсмен мировой оперной сцены по числу исполненных партий и любимец российской публики Пласидо Доминго собрал лучшие голоса мира. Это Аида Гарифуллина, Хавьер Камарена, Эрвин Шротт, Оксана Дыка, Мария Катаева и другие. Запись концерта также доступна на платформах "Смотрим" и Okko. https://okko.tv/movie/gala-koncert-plasido-domingo-vesna-ljubov-opera

13. Комедийный сериал "По колено". СТС, 11 мая, 19.00. Проект создан телеканалом совместно с онлайн-кинотеатром IVI. Главный герой истории, честный провинциальный парень Саня Грибов, готов покорить кинобизнес, несмотря на рост 135 сантиметров. Бросив работу в таксопарке в родном городе, он едет в Москву за ролью в большом кино. В столице он знакомится с неунывающим соседом по квартире Стасом, девушкой своей мечты Аленой и самовлюбленным актером Никитой. На пути к успеху Саню ждут скандалы с капризными звездами, жесткая конкуренция, нечестные контракты, хоккей с легендарным Иваном Телегиным, роман с маленькой актрисой и даже тюрьма. Для игрока в КВН и ведущего праздников Ивана Филиппова эта роль тоже стала первой в кино.

14. Турецкий сериал "Жестокий Стамбул". "Суббота!", с 11 мая, 16.00. Рассказ о могущественной семье Карачай, живущей на берегу Босфора в огромном особняке. Однажды глава семейства решает женить своего племянника, прикованного к инвалидной коляске. Он находит юноше невесту из бедной семьи и приглашает ее пожить в хозяйском доме, чтобы она познакомилась и сблизилась с женихом. Но планы отца рушит приезд сына из Америки, который раньше племянника знакомится с девушкой и влюбляется в нее. Отца семейства сыграл известный турецкий актер и шоумен Фикрет Кускан. Главные женские роли в сериале исполнили Дениз Угур, известная по турецкому ремейку сериала "Отчаянные домохозяйки", и Мине Тугай, сыгравшая жену Агаха. Мине считается одной из самых красивых актрис Турции.

Фото: "Суббота!"

15. Американский сериал "Новый Амстердам". На ТВ-3, 11 мая, 20.20. В главной роли Райан Эгголд, знакомый по сериалу "Черный список". Драматичная история молодого главврача, решившего "встряхнуть болото" в своей клинике и вернуть ей место в топе, вышла в США в 2018 году и стала хитом канала NBC, где премьерные серии собирали у экранов более пяти миллионов зрителей еженедельно. Сериал "Новый Амстердам" снят по мотивам книги "12 пациентов: жизнь и смерть в госпитале Беллвью", мемуаров доктора Эрика Мэнхеймера, главврача госпиталя Беллвью в Нью-Йорке.

16. Не забываем о кино. Фильм Теренса Малика "Тайная жизнь", Первый канал 14 мая, 23.30. В главной роли Аугуст Диль. В основе сюжета фильма биография Франца Егерштеттера, фермера- австрийца, казненного нацистскими властями за отказ служить в вермахте. На Каннском кинофестивале в 2019 году картина получила приз экуменического (христианского) жюри и приз Франсуа Шале. Фильм "Генерал Де Голль". Первый канал, 15 мая, 23.30. В главной роли Ламбер Вильсон. С 10 мая в онлайн-кинотеатре KION мюзикл "Американская утопия", документальный фильм о писателе Андрее Платонове "Сокровенный человек". С 13 мая на KION можно будет посмотреть комедию "Помогите, я уменьшил свою училку!", ромком "Алекс и Эмма" и триллер с Киану Ривзом "Наблюдатель". 15 мая в кинотеатре появятся три фильма Андрея Звягинцева - "Левиафан", "Нелюбовь" и "Елена".