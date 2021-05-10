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10.05.2021 11:08
Рубрика: Экономика

Специалисты спрогнозировали новый мировой экономический кризис в 2025 году

Текст: Иван Черноусов
Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что монетораное стимулирование глобальной экономики приведет к новому экономическому кризису в 2025 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По их мнению, существует два основных сценария развития мировой экономики, пишут "Известия". Согласно первому варианту, пандемия COVID-19 закончится в середине текущего года, цены на нефть вырастут до 85 долларов за баррель к концу текущего десятилетия. При этом темпы роста ВВП будут на уровне 4% в год.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Другой сценарий предполагает, что пандемия коронавируса затянется до середины следующего года. Стоимость нефти при этом снизится до 55 долларов за баррель и лишь к 2030 году вырастет до 65 долларов. Темпы роста ВВП составят 2-3% в год.

Специалисты уверены, что оба сценария предполагают спад экономики, который ориентировочно произойдет в середине текущего десятилетия - в 2025 году. Если все пойдет по первому сценарию, то он станет следствием перегрева рынка из-за монетарного стимулирования, а во втором - продолжением долгового кризиса.

Что касается российской экономики, то эксперты ЦМАПК уверены, что есть три сценария. Первый называется "новая индустриализация" и предполагает активное стимулирование инвестиций в России, рост производительности труда и техническое обновление производства. Все это, по мнению экономистов, приведет к росту зарплат и потребления.

Второй сценарий - "социальный разворот". Экономический рост в России произойдет за счет увеличения зарплат, пенсий и МРОТ. Но это окажет давлений на прибыль компаний, тем самым, повлияет на торговый баланс благодаря ускоренному расширению импорта и послужит сдерживающим фактором для модернизации производственного аппарата.

Третий сценарий - "стабилизация". Он означает структурный кризис мировой экономики. Из-за этого не будут стимулировать рост и импортозамещение.

Авторы доклада уверены, что выбор того или иного сценария будет зависеть от таких факторов как вероятность военных конфликтов, возможная утрата социальной стабильности и резкий рост безработицы.

Экономика Макроэкономика

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