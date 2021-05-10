Стало известно, сколько россиян боятся летать на самолетах

Треть россиян боятся летать на самолетах. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру"

11% россиян рассказали, что их аэрофобия настолько сильна, что они почти всегда предпочитают другой способ перемещения. 21% россиян бояться летать, но тем не менее все равно прибегают к этому виду транспорта.

Каждый десятый россиянин пока еще не знает, есть ли у него аэрофобия, поскольку никогда не летал на самолете. А более половины участников опроса заверили, что летать не боятся.