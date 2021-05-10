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10.05.2021 21:10
Рубрика: В мире

Семейное дело

Столкновения на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме грозят палестино-израильским обострением
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
В Восточном Иерусалиме продолжились столкновения арабов с израильской полицией возле одной из трех главных исламских святынь - мечети Аль-Акса на Храмовой горе. В понедельник ситуация грозила пойти по непредсказуемому сценарию: 10 мая в Израиле отмечают День Иерусалима - в честь перехода восточной части древнего города под власть еврейского государства в результате Шестидневной войны 1967 года. Несмотря на обострение, которое пришлось на конец священного для мусульман месяца Рамадан, полиция не стала запрещать марш еврейских ортодоксов по Старому городу. Однако саму Храмовую гору для них от греха подальше все же решили закрыть.
Арабская молодежь возле мечети Аль-Акса противостоит полицейским со светошумовыми гранатами. Фото: Reuters Арабская молодежь возле мечети Аль-Акса противостоит полицейским со светошумовыми гранатами. Фото: Reuters
Арабская молодежь возле мечети Аль-Акса противостоит полицейским со светошумовыми гранатами. Фото: Reuters

По данным представительства Красного Полумесяца, за последние сутки были ранены около 300 палестницев. О десятках пострадавших в своих рядах заявляет местная полиция. Беспорядки проходят и в восточноиерусалимском квартале Шейх-Джарра, который превратился в пороховую бочку из-за планов по насильственному выселению отсюда шести арабских семей (всего - 70 местных жителей), которого добивается израильская организация "за права переселенцев". Формально правительство не имеет отношения к конфликту, который в МИД Израиля назвали "рядовым имущественным спором", но на деле ни у кого нет сомнений, на чьей стороне премьер Биньямин Нетаньяху. Хотя у 71-летнего политика сейчас полно других забот. Над ним уже который месяц дамокловым мечом висит уголовное разбирательство по делу о коррупции, отложенное из-за карантина. А главное, 5 мая истек его мандат на формирование нового правительства, а партнеры Биби по правому лагерю не устают обвинять его в мягкотелости. Так что все, что остается Нетаньяху, - призывать палестинцев и евреев к спокойствию и делать громкие заявления ("Мы имеем право строить в Иерусалиме все, что хотим и где хотим").

Фото: AFP/Menahem KAHANA
Верховный суд Израиля отложил слушания о выселении палестинцев

Мировое сообщество уже выступило с жесткими заявлениями. Даже американцы, главные союзники израильтян, потребовали остановить насилие. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность предстоящим выселением арабских семей. В том же ключе высказался глава пресс-службы госдепа Нед Прайс. Наконец, в офисе верховного комиссара ООН по правам человека предупредили, что депортация жителей Восточного Иерусалима "может быть расценена как военное преступление", передает The Washington Post.

Даже американцы, главные союзники израильтян, потребовали остановить насилие

"Назревает подобие интифады, но ее еще можно предотвратить", - признал экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт. Пока единственное здравомыслящее решение принял Верховный суд страны, отложив слушания по делу о выселении, поскольку оно "чревато политической и дипломатической нестабильностью для Израиля". А из-за общего обострения в Палестине там пришлось отменить намеченные на 22 мая парламентские выборы, которые не проводились в регионе 15 лет.

Справка "РГ"

С обострения вокруг Храмовой горы в 2000 году началась вторая палестинская интифада, известная как "Интифада Аль-Акса". Маховик насилия начал раскручиваться после акции будущего премьера Израиля, а тогда - лидера правой партии "Ликуд" Ариэля Шарона. Демонстративное появление израильского "ястреба" на Храмовой горе 28 сентября вызвало протесты в Восточном Иерусалиме. В 2001-2002 году Тель-Авив, Иерусалим, Хайфу, Нетанию потрясла серия громких терактов, совершенных боевиками-смертниками. И лишь в феврале 2005-го лидеры Израиля и Палестины объявили о полном прекращении огня. За время интифады погибли более тысячи израильтян и четырех тысяч палестинцев.

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