Случай необычайной соседской любви пришлось рассматривать суду в Вологодской области: пенсионер из Устюженского района регулярно выливал нечистоты трехлитровыми банками на участок соседа.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, дело об административном правонарушении было возбуждено по обращению хозяина потерпевшего участка.

Заявитель указал, что 72-летний Александр Р. в течение длительного времени сбрасывает на его земельный участок в поселке имени Желябова в Устюженском районе отходы жизнедеятельности человека. Обвинение не было голословным: к заявлению гражданин приложил видеоматериалы.

"Из содержания видеозаписи следует, что Р. сливает через забор на соседний земельный участок из трехлитровой банки жидкость, - рассказывают в пресс-службе. - Согласно акту обследования земельного участка потерпевшего, листья плодово-ягодной и декоративной растительности, посаженной вдоль границы с участком Р., имеют желтоватый оттенок. При этом на противоположной стороне участка кусты высокие, листья зеленые".

В пробе почвы, отобранной с границы с земельным участком, принадлежащим Р., массовая доля азота аммония и рН превышает указанные показатели с пробы почвы, отобранной с другой границы земельного участка, на 54,4% и 16,5% соответственно.

Пенсионер регулярно выливал из трехлитровых банок на соседский участок дурнопахнущую и вредную для растений жидкость. В итоге растительность на месте слива завяла

Иными словами, изливая на соседний участок все накипевшее, пенсионер не просто отводил душу, но губил чужую малину и смородину.

Когда между людьми вспыхивают такие чувства, кому-то обязательно приходится страдать. И не только людям. В данном случае растения приняли на себя весь удар соседской страсти.

Но поливать соседский участок чем-то нехорошим вовсе не такая невинная забава, как может показаться тем, кто поливает. Это самое настоящее правонарушение.

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, пенсионер был привлечен к ответственности по ч.1 ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Штраф составил 1 тысячу рублей.

"Р. обжаловал постановление, ссылаясь на недоказанность его вины, но Вологодский областной суд отклонил его доводы и оставил решение суда первой инстанции без изменения", рассказывают в суде.

Как рассказала "РГ" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, за несанкционированный сброс и хранение мусора на земельном участке предусмотрено административное наказание: штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Так что даже зарыть ребрышки после пикника - уже нарушение.

Также она обратила внимание на то, что туалет на земельном участке должен быть расположен исключительно по строительным нормам и правилам.