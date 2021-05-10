В Болгарии вновь пытаются демонтировать памятник Cоветской армии

В Болгарии в очередной раз предпримут попытку демонтировать памятник Cоветской армии в центре Софии. О вопиющей инициативе стало известно через день после масштабной церемонии возложения цветов к мемориалу по случаю Дня Победы.

Вдохновителем проекта по сносу монумента, призванного почтить память воинов-освободителей, стала откровенно русофобская партия республиканцев.

Впрочем, на выборах, состоявшихся в начале апреля, за политсилу проголосовало так мало людей, что она не прошла в парламент.

Инициаторы демонтажа намерены заручиться поддержкой властей, общественных деятелей, представителей СМИ и гражданских организаций.

Стоит отметить, что подобные предложения звучат в балканской республике постоянно. Снести не раз предлагали и знаменитый памятник "Алеша" в Пловдиве.

Кроме того, советские монументы регулярно становятся мишенью вандалов. Однако такие действия встречают резко негативную реакцию со стороны обычного населения, в целом считающего народы России и Болгарии братскими.