В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения около жилых домов

Вооруженные силы Украины замещают военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, выявлено размещение восьми единиц военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - отметил Басурин. По его словам, речь идет о четырех танках, зенитном ракетном комплексе и трех единицах бронетехники.

Заместитель начальника Народной милиции ДНР также сообщил, что "за прошедшие сутки с 03:00 9 мая до 03:00 10 мая огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано". Военнослужащие Народной милиции со своей стороны строго соблюдают режим прекращения огня, продолжают наблюдение за противником и находятся в готовности к реагированию на действия украинских силовиков, передает Донецкое агентство новостей.