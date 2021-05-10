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10.05.2021 20:56
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Дмитрий Сосновский, Илья Чекинев
Латвийские звёзды поп-рока BrainStorm дадут три концерта в РФ и наконец встретятся с любимыми российскими поклонниками, электронщики Infected Mushroom закатят дикую ночную вечеринку, а "Зодчие" сыграют comedy rock - драйвовый и суперпозитивный
Фото: ООО "Главменеджмент" Фото: ООО "Главменеджмент"
Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа BrainStorm.

Что играет: Поп-рок.

Почему идти: Звёзды поп-рока из Латвии, традиционно пользующиеся огромной любовью в нашей стране, не были в России больше года - и очень соскучились, хотя и постоянно оставались на связи в интернете, радуя поклонников прямыми эфирами и онлайн-премьерами. Но радость живого общения не заменит ничто, и Brainstorm спешат к нам с тремя концертами. Один пройдёт Питере, два - в Москве. В программе - всем хорошо известные хиты, от Maybe до "Скользких улиц" и "На заре", а также новый релиз Feels.

Где, когда, сколько: А2 Green Concert (Санкт-Петербург); 13 мая; 2 000 - 8 000 руб.; ГЛАВCLUB (Москва); 14 и 16 мая; 2 800 - 9 000 руб.

Фото: ООО "ПР-Лаб"

Кто играет: Группа Infected Mushroom.

Что играет: транс, электроника.

Почему идти: Флагманы транса из Израиля и их неповторимая энергетика возвращаются в Россию с первым пост-карантинным концертом. Infected Mushroom не скрывают своего энтузиазма по этому поводу. Лихая вечеринка, включающая презентацию нового альбома More of Just the Same, стартует в 23:30 по московскому времени и обещает по-настоящему дикую ночь всем любителям ритмичной электроники. Культовых израильтян своими сетами поддержит целый десант популярных российских диджеев.

Где, когда, сколько: Клуб "1930 Moscow"; 15 мая; 2 800 - 25 000 руб.

Фото: ИА "ИнтреМедиа"

Кто играет: Группа "Зодчие".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Одна из самых популярных русских групп 80-х после долгого перерыва вновь взялась за гитары. Причем собрались "Зодчие" спустя годы не как памятники самим себе. Уйдя от некогда прославившей их социальной сатиры, они сохранили свою главную фишку - иронию на грани фола. Новые песни в традиционной рок-н-ролльной эстетике с весьма небезобидными шутками вошли в альбом с характерным названием "Злобные старикашки". Все хиты с этого альбома, а также легендарные хиты 80-х прозвучат на первом за год полноценном концерте группы. Настоящий comedy rock - драйвовый и суперпозитивный. Большая редкость по нынешним временам.

Где, когда, сколько: Клуб Magnus Locus; 15 мая; 800 - 3 000 руб.

Культура Музыка Рок Гид-парк

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