В Сан-Марино полностью победили коронавирус благодаря "Спутнику V"

Благодаря вакцине "Спутник V" Сан-Марино удалось полностью победить COVID-19. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Согласно заявлениям РФПИ, в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе.

"Средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", - отмечает РФПИ.

В фонде добавили, что результаты кампании по вакцинации стали очевидны уже спустя два месяца после ее начала.