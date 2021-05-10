В священной реке Ганг в Индии нашли десятки тел умерших от коронавируса

Десятки тел, которые считаются жертвами коронавируса, были выброшены на берег священной реки Ганг в северной Индии, когда пандемия распространилась на обширные сельские районы страны, переполнив места в местных медицинских учреждениях, крематориях и на кладбищах. Местный чиновник Ашок Кумар сказал в интервью AFP, что около 40 трупов было выброшено в районе Буксар недалеко от границы между Бихаром и Уттар-Прадешем, двумя беднейшими штатами Индии. "Мы приказали заинтересованным чиновникам избавиться от всех найденных тел, похоронить или кремировать их", - сказал Кумар. Уттар-Прадеш - самый густонаселенный штат Индии.

В некоторых сообщениях СМИ говорилось, что количество трупов, которых выбросило на берег Ганга, может достигать 100. В сообщениях цитируются другие официальные лица, которые заявили, что некоторые тела были раздутыми, частично сгорели и могли находиться в реке в течение нескольких дней. Местные жители рассказали агентству, что, по их мнению, тела были сброшены в реку, потому что места кремации были затоплены или потому что родственники не могли позволить себе купить дрова для погребальных костров, поспешив избавиться от жертв в водах священного Ганга. "Частные больницы грабят людей. У простых людей нет денег, чтобы заплатить священнику или потратить больше денег на кремацию. Ритуальщики просят 2000 рупий (27 долларов США) только за то, чтобы перевезти труп в машине скорой помощи. Река стала последним прибежищем жертв, поэтому люди опускают трупы в реку", - сказал ВВС местный житель Чандра Мохан.

Согласно официальной статистике, в Индии каждый день от коронавируса умирает около четырех тысяч человек, а число погибших с начала пандемии составляет почти 250 тысяч человек. Многие эксперты полагают, что реальное ежедневное количество жертв может быть в несколько раз выше. В настоящее время всплеск болезни распространился за пределы крупных городов в сельские районы, где крайне мало больниц, они расположены далеко друг от друга, а ведение учета инфицированных находится в крайне плачевном состоянии, отмечает Guardian.