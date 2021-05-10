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10.05.2021 07:57
Рубрика: В мире

В замке Дракулы в Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/DANIEL MIHAILESCU Фото: AFP/DANIEL MIHAILESCU
Фото: AFP/DANIEL MIHAILESCU

В замке Дракулы открыт центр вакцинации против COVID-19. Медики с наклейками в виде клыков на своих рукавах предлагают уколы всем, кто посетит замок Бран 14-го века, находящийся в горах в центральной Румынии.

Фото: AP Photo
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Каждые выходные мая любой турист может явиться в центр вакцинации у замка без предварительной записи, чтобы получить прививку. После этого посетителям предоставляется бесплатный вход на выставку, где демонстрируется 52 средневековых орудия пыток. "Наша идея заключалась в том, чтобы показать, в каком стиле "кусали" людей 500-600 лет назад в Европе", - пошутил в интервью Reuters директор по маркетингу администрации замка Александру Приску.

Это часть кампании правительства, направленной на то, чтобы побудить большее количество жителей страны вакцинироваться от коронавируса. Также есть надежда, что эта акция привлечет больше людей в замок в Карпатах в Румынии, где количество туристов резко уменьшилось во время пандемии.

Замок возвышается над лесами у подножия Карпатских гор, в 170 километрах к северу от Бухареста. Существует версия, что именно этот замок вдохновил Брэма Стокера живописать логово беспощадного вампира в культовом романе "Дракула". Считается, что в этом замке проживал печально известный принц Влад "Цепеша", который является прототипом книжного Дракулы.

С начала пандемии в Румынии зарегистрировано чуть более миллиона случаев инфицирования и почти 29 тысяч летальных исходов, сообщает ВВС. Правительство страны заявляет, что хочет вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю, но почти половина граждан, согласно опросу службы Globesec, заявили, что они не намерены делать прививку. Это один из самых высоких уровней отказов в Европе.

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