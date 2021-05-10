Владимир Путин рассказал о прививках от коронавируса

Президент призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, не теряя время, и носить маски. Ситуацию с прививками в стране он назвал очень хорошей и еще сообщил о своих титрах антител.

В Сочи Владимир Путин ответил на просьбу журналиста оценить ситуацию с вакцинацией в России. "Ситуация в стране, по оценкам специалистов, стабильна. У нас все, как говорят, на полке лежит, то есть не поднимается, но сейчас и держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал он. "Все эти цифры известны хорошо - восемь с лишним тысяч человек заболевает, больше поправляются, слава Богу", - заметил президент. "Поэтому нам нужно продолжать и активно тестироваться, и вакцинироваться. Вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем - ее последствия", - подчеркнул глава государства.

Говоря о себе, Путин сообщил, что 9 мая у него взяли анализы и результат позитивный. "Вот вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности - он у меня 15 оказался. И, как врачи сказали, это результат хороший", - заметил он. Напомним, что первый укол президент сделал вечером 23 марта, а вторую дозу вакцины получил 14 апреля. Название препарата в Кремле не сообщают.

В России 21,5 млн человек уже получили прививки от коронавируса - результаты очень хорошие, оценил Путин. "И я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы призвать людей к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку", - подчеркнул он. "В будущем нужно при первых же симптомах не ждать, когда болезнь будет развиваться, а обращаться к врачу", - дал совет президент.

Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главным санитарным врачом Анной Поповой: "И вот я от своего и от ее имени хочу обратиться к нашим людям, гражданам: продолжать прививочную кампанию". "Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации, ну и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях, - заметил он. - Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие требования специалистов". "Только в этом случае нас ждет успех. Ну а в том, что он будет, я не сомневаюсь", - заключил президент.

Тем временем

О хоккее по-немецки

В Сочи российский лидер пообщался на немецком с президентом Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелем. Владимир Путин предложил обсудить первенство мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами в 2023 году и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Фазель также поблагодарил за приглашение на финал Ночной хоккейной лиги.