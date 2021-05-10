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10.05.2021 22:45
Рубрика: В мире

Власти Британии подтвердили новый этап снятия ограничений с 17 мая

Текст: Максим Макарычев

Премьер-министр Британии Борис Джонсон подтвердил, что 17 мая в стране вступит в силу третий уровень снятия коронавирусных ограничений. Британцам будет разрешено будет ходить в гости двумя семьями, собираться группами по принципу "не более шести", а также путешествовать по стране. В Альбионе откроются гостиницы, театры и музеи, пабы, а рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей в закрытых помещениях.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Джонсон сказал на брифинге, что он смог санкционировать столь необходимые меры с 17 мая, потому что количество новых коронавирусных инфекций в Соединенном Королевстве резко пошло на убыль. Однако он подчеркнул, что люди должны проявлять здравый смысл, учитывая, что социальные контакты являются основным путем передачи вируса.

В настоящее время в Британии регистрируется около двух тысяч новых случаев коронавируса в день по сравнению с дневным пиком почти в 70 тысяч инфицированных в январе. Ежедневные смерти также резко снизились: в понедельник было зарегистрировано всего четыре летальных исхода. Джонсон сказал, что это "разблокирование представляет собой очень значительный шаг на пути к нормальной жизни" и выразил уверенность в дальнейшем ослаблении политики ограничений 21 июня, сообщает АР.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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