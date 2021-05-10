ВОЗ: Высокие показатели детского ожирения увеличивают риски при COVID

В ряде стран Европейского региона ВОЗ каждый третий ребенок в возрасте от шести до девяти лет имеет избыточный вес или ожирение. Самые высокие показатели ожирения наблюдаются в странах Средиземноморья, однако в данном регионе ситуация постепенно начинает улучшаться. Об этом говорят результаты нового отчета о четвертом раунде сбора данных в рамках Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (COSI), которое регулярно проводится с 2015 года.

Как меняется ситуация, эксперты обсуждали на Европейском конгрессе по ожирению, который состоялся на этой неделе (в этом году он проводился в онлайновом режиме). В докладе Европейского бюро ВОЗ приводятся последние данные о детях 6-9 лет из 36 стран Региона.

Специалисты отмечали, что распространение детского ожирения вызывает особое беспокойство еще и в связи с эпидемией COVID-19.

"Потенциально COVID-19 может привести к обострению одной из самых тревожных тенденций в Европейском регионе ВОЗ - росту распространенности детского ожирения", - заявил Европейский региональный директор ВОЗ доктор Ханс Хенри Клюге (Hans Henri P. Kluge).

"Избыточный вес и ожирение напрямую связаны с такими опасными для жизни неинфекционными заболеваниями, как сердечно-сосудистые, диабет и рак. Чтобы обеспечить светлое будущее для нового поколения, нам необходимо претворить в жизнь научно обоснованные и основанные на имеющихся данных меры политики, которые позволят снизить уровень детского ожирения", - добавил господин Клюге, отметив два ключевых направления в этой работе: организацию здорового питания и увеличение физической активности.

Эксперты ВОЗ считают, что COVID-19, скорее всего, приведет к росту распространенности детского ожирения в Европейском регионе ВОЗ - этому способствовали карантинные мероприятия, закрытие школ и, как следствие, ограничение доступа детей к школьному здоровому питанию. Одновременно произошло и снижение физических нагрузок у детей, еще больше повышая риск распространения ожирения.

Тем не менее, авторы доклада отметили, что в некоторых из 13 европейских стран, где ведутся регулярные наблюдения, ситуация, по меньшей мере, не стала хуже: уровень распространенности избыточного веса и ожирения стабилизировался или снизился. "В Греции, Испании, Италии, Португалии, где наблюдаются самые высокие показатели ожирения у детей, а также в Словении была отмечена тенденция к снижению распространенности как избыточного веса, так и ожирения. Снижение показателей избыточного веса среди мальчиков варьировалось в диапазоне от 4 до 12 процентных пунктов, а среди девочек - в диапазоне от 3 до 7", - отмечают в ЕБ ВОЗ.

Такое развитие событий эксперты связывают с тем, что в последние годы в некоторых из этих стран были приняты рекомендованные ВОЗ меры по борьбе с ожирением: например, был введен налог на сахаросодержащие напитки, ограничения маркетинга продуктов питания, а уроки физкультуры включили в обязательную программу для школьников.

Последние данные COSI были получены в 36 странах, принимавших участие в обследовании в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах. Было обследовано около 250 000 детей младшего школьного возраста. - исследователи собирали данные об избыточном весе, уровне физической активности и режиме питания среди мальчиков и девочек.

В целом, распространенность избыточного веса (включая ожирение) составила 29% среди мальчиков и 27% среди девочек в возрасте от шести до девяти лет; распространенность ожирения составила 13% среди мальчиков и 9% - среди девочек. То есть, по сути, проблемы имеет каждый третий ребенок.

Однако в этих показателях не отражены существенные различия между странами. Так, самые высокая распространенность ожирения наблюдается в странах Средиземноморья - в Греции, Кипре, Испании и Италии. От избыточного веса там страдают более 40% мальчиков и девочек, а от ожирения - от 19% до 24% мальчиков и от 14% до 19% девочек.

Самые низкие, наиболее благополучные показатели зафиксированы в странах Центральной Азии: Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. В этих странах избыточный вес имеют от 5% до 12% мальчиков и девочек и менее 5% имеют диагноз ожирение.

Ученые соотносили распространенность проблем с весом с образом жизни детей, их пищевыми привычками.

В среднем почти 80% детей завтракали каждый день, около 45% ежедневно ели фрукты, при этом овощи в ежедневном рационе имел только каждый четвертый ребенок. При этом в разных странах эти показатели могли отличаться в несколько раз.

В то же время регулярно едят сладости 27% детей, а перекусы с избытком соли - 14%. Процент детей, употребляющих эти нездоровые продукты питания более трех дней в неделю, в разных странах также существенно различался: уровни потребления сладостей варьировались от 5% до 62%, а соленых перекусов - от менее чем 1% до 35%.

Что касается физической активности, в среднем каждый второй ребенок в школу ходил пешком или ездил на велосипеде. Во всех странах большинство детей проводили не менее одного часа в день, играя на улице (от 62% до 98% в разных странах).

При этом регулярно занимались спортом или танцами, как правило, дети из семей с более высоким уровнем образования.

В ВОЗ с сожалением отмечают, что данных о ситуации с ожирением в более младшей возрастной группе нет. Между тем, важно понизить возрастной порог при изучении распространенности ожирения у детей, также регулярно обследуя детей в возрасте до пяти лет.