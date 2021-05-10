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10.05.2021 06:55
Рубрика: Общество

Врач-хирург рассказал о вызывающих панкреатит продуктах

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы избежать риска развития острой формы панкреатита, специалисты рекомендуют избегать определенных продуктов. Это особенно актуально во время длительных праздников.

Фото: iStock
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Завотделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрей Колотильщиков рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что не следует переедать и голодать.

По его словам, наибольший вред поджелудочной железе наносят газированные напитки, алкоголь и жирная пища. Также на здоровье этого органа оказывает влияние количество съеденного и выпитого.

"Не переедать и не перепивать. Очень много людей поступает, которые злоупотребляли алкоголем длительно. Основное в профилактике - это режим: часто, дробно, маленькими порциями, не голодая. Голодовки ничего кроме вреда организму не прибавят", - предупреждает эксперт.

Он отмечает, что лучше отдать предпочтение продуктам с небольшим содержанием жира. В частности, Андрей Колотильщиков советует для нормальной работы поджелудочной железы употреблять курицу, индейку или рыбу. Он также назвал предпочтительные способы их приготовления. Эти продукты лучше запекать, варить или готовить на пару.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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