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10.05.2021 14:43
Рубрика: В мире

Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня

Текст: Юрий Когалов

Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня. Об этом проинформировали в Кнессете (парламенте страны).

Фото: AFP/Menahem KAHANA
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"Президиум Кнессета принял в понедельник предложение спикера парламента Ярива Левина о проведении выборов президента страны 2 июня.

Лица, желающие баллотироваться на пост президента, должны предоставить подписи не менее 10 депутатов Кнессета, которые поддерживают их кандидатуру, до полуночи 19 мая", - отмечается в распространенном сообщении.

Напомним, Кнессет избирает президента Израиля тайным голосованием на один семилетний срок. Глава государства является главным представителем Израиля, при этом вся власть сосредоточена в руках правительства. В настоящее время кресло президента занимает Реувен Ривлин.

В мире Ближний Восток Израиль

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