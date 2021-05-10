Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня. Об этом проинформировали в Кнессете (парламенте страны).

"Президиум Кнессета принял в понедельник предложение спикера парламента Ярива Левина о проведении выборов президента страны 2 июня.

Лица, желающие баллотироваться на пост президента, должны предоставить подписи не менее 10 депутатов Кнессета, которые поддерживают их кандидатуру, до полуночи 19 мая", - отмечается в распространенном сообщении.

Напомним, Кнессет избирает президента Израиля тайным голосованием на один семилетний срок. Глава государства является главным представителем Израиля, при этом вся власть сосредоточена в руках правительства. В настоящее время кресло президента занимает Реувен Ривлин.