WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в соседних странах

США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Средней Азии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По их данным, руководство США, сейчас изучает варианты размещения своих военных в соседних с Афганистаном странах. При этом подчеркивается, что Вашингтон пока не обращался с официальными запросами о создании военных баз на территории других государств, пишет ТАСС.

Если не удастся договориться со странами Средней Азии, то американское руководство готово рассмотреть вариант переброски своих войск в государства Персидского залива. Рассматривается и возможность размещения в регионе авианосца, с помощью которого можно было бы в короткие сроки проводить операции, в том числе для защиты посольства США в Кабуле.

Источники также отмечают, что вывод американских войск из Афганистана может завершиться с опережением графика, к июлю текущего года.

Напомним, 14 апреля Байден заявил, что с первого мая США начинают вывод своих войск из Афганистана. Президент собрался завершить этот процесс к 11 сентября 2021 года. Вслед за Белым домом решение о выводе войск было принято и странами НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "мы вместе вошли в Афганистан, и мы вместе выходим из него".